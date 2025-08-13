Un accidente laboral o una enfermedad profesional puede cambiarlo todo. Para quienes trabajan en actividades de riesgo, contar con un respaldo económico no es opcional, es una necesidad.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) señaló que cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Pensión) que brinda una cobertura sólida y asequible a empleadores cuyas operaciones son consideradas de alto riesgo, garantizando protección para sus trabajadores y su tranquilidad.

Rolando Carrillo, vocero de la ONP, precisó que el SCTR Pensión se otorga a todos los trabajadores que realicen actividades de riesgo y que hayan sufrido un accidente laboral o contraído una enfermedad profesional que afecte su capacidad física o laboral.

En el tercer episodio del programa virtual ONP en Línea, Carrillo destacó que es una obligación de los empleadores contratar este seguro para sus trabajadores y detalló sus principales coberturas.

“El SCTR Pensión otorga tres coberturas: pensión por invalidez, para quienes han sufrido una disminución física a causa de un accidente de trabajo o enfermedad profesional; pensión por sobrevivencia, para los familiares directos en caso de fallecimiento del trabajador; y cobertura por gastos de sepelio”, explicó.

El trato es sin intermediarios, directo con ONP SCTR y otorga la cobertura a todos los trabajadores declarados por el empleador desde el día en que su empleador contrata el seguro.

En Perú, más de 270 actividades económicas están obligadas por ley a contratar esta cobertura, entre ellas: restaurantes, veterinarias, agricultura, ganadería, transporte de carga por carretera, almacenes, centros de salud, entre otras.

El vocero de la ONP advirtió que no contar con el SCTR Pensión constituye una falta grave laboral sancionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). En ese sentido invitó a los empleadores que tengan dudas o deseen contratar la póliza para sus trabajadores a comunicarse con la central telefónica (01) 634-2222, opción 2, donde recibirán asesoría personalizada.

La ONP informó que más de 1,500 empleadores ya confían en el SCTR Pensión, asegurando la protección de más de 280,000 trabajadores en todo el país.