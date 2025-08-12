El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ofrece a los afiliados la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación conjunta uniendo sus aportes con los de su cónyuge.

Esta opción, denominada jubilación por sociedad conyugal o unión de hecho, busca fortalecer la seguridad económica familiar durante la etapa de retiro.

Fiorella Guevara, vocera de la ONP, precisó que para acceder a esta modalidad ambos deben tener 65 años cumplidos y sumar en conjunto al menos 20 años de aportes (equivalente a 240 unidades de aporte).

“Uno de los beneficios adicionales de esta modalidad es que incluye el pago de gratificaciones en julio y diciembre”, destacó la funcionaria.

Guevara explicó las diferentes modalidades de jubilación del SNP para orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y opciones al momento del retiro laboral.

En ese contexto, recordó que para acceder a una pensión en el régimen general se requiere:

Tener 65 años de edad.

Contar con 20 años de aportes como mínimo.

Haber cesado en el trabajo.

Asimismo, indicó que quienes no alcancen los 20 años de aportes, pero cumplan con la edad y el cese laboral, pueden solicitar una pensión de jubilación proporcional.

También detalló la modalidad de jubilación adelantada, dirigida a hombres y mujeres desde los 50 años, siempre que acumulen al menos 25 años de aportes y hayan cesado en sus labores.