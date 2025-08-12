ONP. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
El Sistema Nacional de Pensiones , administrado por la Oficina de Normalización Previsional, ofrece a los afiliados la posibilidad de acceder a una pensión de jubilación conjunta uniendo sus aportes con los de su cónyuge.

Esta opción, denominada por sociedad conyugal o unión de hecho, busca fortalecer la seguridad económica familiar durante la etapa de retiro.

Fiorella Guevara, vocera de la ONP, precisó que para acceder a esta modalidad ambos deben tener 65 años cumplidos y sumar en conjunto al menos 20 años de aportes (equivalente a 240 unidades de aporte).

Uno de los beneficios adicionales de esta modalidad es que incluye el pago de gratificaciones en julio y diciembre”, destacó la funcionaria.

Guevara explicó las diferentes modalidades de jubilación del SNP para orientar a la ciudadanía sobre sus y opciones al momento del retiro laboral.

En ese contexto, recordó que para acceder a una pensión en el régimen general se requiere:

  • Tener 65 años de edad.
  • Contar con 20 años de aportes como mínimo.
  • Haber cesado en el trabajo.

Asimismo, indicó que quienes no alcancen los 20 años de aportes, pero cumplan con la edad y el cese laboral, pueden solicitar una de jubilación proporcional.

También detalló la modalidad de jubilación adelantada, dirigida a hombres y mujeres desde los 50 años, siempre que acumulen al menos 25 años de aportes y hayan cesado en sus labores.

