Bigbox opera un solo espacio en San Isidro, bajo la modalidad de consignación en un local de un tercero, y evalúa sumar otro punto con el mismo esquema. (Foto: Bigbox)
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Edgar Velito
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Con una década en el mercado peruano, Bigbox, firma argentina de regalos y experiencias, llega al octavo mes del 2026 con un crecimiento acumulado cercano al 35%, cifra que replica la del año pasado pese al proceso electoral. Así lo señaló Chanel Serpa, country manager de Bigbox Perú, quien precisó que ese avance se explica por un alza de 45% en el segmento B2C y de 30% en el corporativo ¿Qué viene para el cierre del año y el 2027?

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