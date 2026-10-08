La ejecutiva detalló que la meta para el 2026 es cerrar con una expansión cercana al 45% y que aún falta el tramo decisivo del calendario. “Todavía queda la etapa más fuerte del año, que para nosotros es octubre, noviembre y diciembre, donde facturamos casi el 50% del año”, indicó.

El reparto de la facturación se inclina hacia el negocio corporativo, que concentra el 75% del total, frente a un 25% del consumidor final. Dentro de ese último bloque, el 82% se destina a regalo y el 18% al autoconsumo (experiencias para consumo propio), una porción que, según Serpa, crece mes a mes.

Chanel Serpa, country manager de Bigbox Perú.

De regalo estacional a compra frecuente: el giro de Bigbox en Perú

El principal desafío de la compañía en el segmento masivo es la frecuencia. “Una persona hoy en Bigbox compra 1.5 veces al año. Nosotros queremos migrar ese 1.5 a 2.5 veces”, precisó la country manager.

Para lograrlo, la empresa trabaja en tres frentes. El primero es multiplicar las ocasiones de consumo más allá de las fechas tradicionales: Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Así, la firma lanzó productos asociados a graduaciones, cumpleaños y matrimonios, además de una herramienta llamada “regalendario”, que permite al usuario agendar sus fechas importantes y recibir recordatorios automáticos.

El segundo eje es la ampliación del rango de precios: la compañía dejó de concentrarse en tickets altos e incorporó alternativas más accesibles, desde desayunos hasta viajes con todo incluido. El ticket promedio se ubica hoy en S/ 220, frente a los S/ 200 con los que cerró el 2025.

El tercer frente son las experiencias y eventos, desarrollados por la empresa y de venta exclusiva en su plataforma.

Eventos gastronómicos: la carta de Bigbox para lo que resta de 2026

Consultada por las tendencias del mercado de experiencias, la ejecutiva señaló que la gastronomía representa alrededor del 70% de lo que la firma vende al segmento B2C, y que el formato con mejor desempeño son los eventos gastronómicos.

Serpa considera que la tendencia se sostendrá el próximo año. “Las personas estamos migrando a poder disfrutar más una experiencia y dejar de acumular cosas tangibles”. Un estudio de la propia compañía arrojó que 8 de cada 10 personas prefieren regalar experiencias antes que bienes materiales, y que el 83% de quienes conocen la marca la elegiría como opción de regalo.

Hace un mes y medio, Bigbox trajo a un chef alemán del restaurante Barra de Berlín y montó un pop-up junto a siete restaurantes locales.

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Bigbox prepara nueva línea de negocio y refuerza su apuesta tecnológica

En el negocio corporativo —el de mayor volumen— la estrategia pasó de vender cajas a vender tecnología. La compañía desarrolla plataformas de puntos y beneficios para bancos, aseguradoras y casas de cambio, donde las fuerzas de venta acumulan puntos canjeables por experiencias. Todo el desarrollo tecnológico es in-house.

A ello se suma un frente B2B2C que la firma reforzará este segundo semestre: una API (conexión digital) que integra su catálogo a los programas de canje de terceros, de modo que los usuarios puedan cambiar millas o puntos por propuestas de Bigbox. En paralelo, la marca vende a través de Falabella bajo consignación (acuerdo comercial) y sumó gift cards de aliados (supermercados y tiendas por departamento). Los rubros más activos son el automotriz, consumo masivo, banca y aseguradoras.

La ejecutiva adelantó que en lo que resta del año lanzarían una línea de negocio adicional, sin dar detalles. “Siempre va a estar demarcada en la línea de fidelización, incentivo y motivación al personal”, precisó.

¿Un segundo punto de venta de Bigbox en Lima?

En el canal físico, Bigbox opera un solo espacio en San Isidro, bajo la modalidad de consignación en un local de un tercero, y evalúa sumar otro punto con el mismo esquema. “Lo más probable es que sea un punto de consignación, es decir, una empresa que ya exista, donde nosotros podamos tener alguna especie de exposición de productos”, detalló. La decisión se tomará este año para ejecutarse en el 2027. “Hoy nuestro público es bastante digital, pero siempre sabemos que es importante tener algo de presencia física”, agregó.

Bigbox opera con casa matriz en Argentina y presencia directa en Chile, México, Perú y Uruguay, además de acciones virtuales en Colombia, Panamá y Costa Rica. Argentina concentra cerca del 60% de la facturación regional y Perú es el segundo mercado, con alrededor del 15%. México, de reciente ingreso, es la apuesta a futuro del grupo.

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