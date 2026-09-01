La estadounidense Regenerative Medical Technology Group (RMTG) anunció el inicio de la actividad comercial de su división Cellgenic en Perú, mediante acuerdos comerciales locales que incluyen esquemas de representación exclusiva en los canales autorizados. La compañía señaló que esta actividad estará sujeta a los requisitos regulatorios peruanos.

Cellgenic es la división de productos biológicos y comercialización de productos de Global Stem Cells Group, subsidiaria de RMTG. Con su actividad en Perú, la empresa busca desarrollar relaciones con médicos y proveedores de servicios médicos, en línea con su estrategia en otros mercados de Latinoamérica.

“Perú tiene una comunidad médica con un interés demostrado en medicina regenerativa. Establecer una presencia comercial local allí es el siguiente paso para construir la red latinoamericana de Cellgenic”, afirmó David Christensen, CEO y presidente de RMTG.

El ingreso al mercado peruano forma parte de una fase de expansión regional que contempla tres iniciativas coordinadas: operaciones en Perú, Brasil y Colombia. Sin embargo, RMTG precisó que las actividades en Brasil y Colombia todavía están sujetas a los requisitos locales y no están siendo anunciadas como operaciones concluidas.

Red comercial de Cellgenic

En cada nuevo mercado, Cellgenic busca ampliar la base de médicos y clínicas a los que puede suministrar y brindar soporte, con una estrategia orientada a desarrollar relaciones comerciales de productos a lo largo del tiempo, en lugar de ventas puntuales.

Cellgenic desarrolla y distribuye productos celulares, biológicos, péptidos y otros productos vinculados a medicina regenerativa para médicos y clínicas en mercados donde su distribución está permitida.

Cellgenic comercializa productos vinculados a la medicina regenerativa y busca desarrollar una red de médicos y clínicas en Perú. (Foto: Cellgenic).

RMTG, que opera a través de Global Stem Cells Group y sus subsidiarias, combina actividades de educación médica, operaciones de laboratorio, fabricación de productos biológicos, comercialización y tecnología de salud digital. La compañía señaló que opera en más de 30 países.

Pese a la expansión, RMTG señaló que aún no ha determinado si los acuerdos en Perú tendrán un impacto significativo en sus resultados de operación y advirtió que no existe garantía de que generen ingresos significativos o recurrentes.