Para elaborar el reporte, Buk combinó dos fuentes de información: datos administrativos provenientes de registros de planilla y encuestas dirigidas a empresas y trabajadores. “Este balance hace que sea data súper confiable, muy actualizada, con una gran muestra de empresas y trabajadores”, explicó Lesley Warren, head of Research de Buk.

En total, el análisis considera a más de 71,000 colaboradores de 1,149 empresas del sector privado formal a nivel nacional. La información corresponde al pago bruto mensual efectivo registrado en planilla entre enero y junio, sin incluir gratificaciones, y abarca 207 cargos estandarizados.

Un gerente de Administración y Finanzas (CFO) registra una mediana de S/ 13,500 al mes, mientras que los cargos técnicos parten de S/ 2,000. Foto: Andina

¿Cuánto se gana en Administración y Finanzas?

En el área de Administración y Finanzas, por ejemplo, los salarios muestran una amplia diferencia según el nivel de responsabilidad. La mediana va desde S/ 2,000 en cargos técnicos hasta S/ 13,500 para el gerente de Administración y Finanzas (CFO).

El análisis de Buk anota que la brecha responde a la propia estructura del área, que reúne desde puestos de soporte y funciones operativas hasta cargos encargados de la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas de una empresa.

Así, entre los puestos analizados se encuentran gerentes de Administración y Finanzas, Planeamiento y Presupuesto y Contraloría de Finanzas, además de perfiles vinculados con control de gestión, tesorería, análisis financiero y administración de proyectos y contratos. También figuran posiciones de contabilidad, auditoría y asesoría tributaria, así como cargos de soporte como analistas, técnicos y asistentes administrativos financieros.

¿Cómo es el banda salarial en estas posiciones? Buk establece una banda salarial para cada puesto, tomando tres referencias: el 25% de los salarios más bajos (p25), el punto medio o mediana (p50) y el 75% (p75).

En otras palabras, el rango entre el p25 y el p75 muestra dónde se concentra la mitad de los salarios registrados para cada cargo. Por ello, estas cifras, aclaró la vocera de Buk, no deben interpretarse como el sueldo mínimo o máximo que se paga en el mercado, sino como una referencia del rango en el que se ubican buena parte de las remuneraciones.

Entre las posiciones de mayor responsabilidad, el gerente de administración y finanzas (CFO) registra una mediana de S/ 13,500 al mes, con una banda que va de S/ 8,270 a S/ 22,130. Le siguen el gerente de planeamiento y presupuesto, con una mediana de S/ 12,030 y un rango de S/ 9,200 a S/ 18,530, y el subgerente de operaciones financieras, cuya mediana alcanza los S/ 11,110, dentro de una banda de S/ 8,460 a S/ 14,180.

En niveles intermedios, el jefe de planeamiento y presupuesto registra una mediana de S/ 8,980, mientras que el jefe de control de gestión llega a S/ 8,550 y el jefe de contabilidad, a S/ 7,490. En tanto, entre los perfiles más analíticos, el analista contable presenta una mediana de S/ 3,790 y el analista financiero, de S/ 3,710.

En los puestos de soporte, las remuneraciones son menores. El asistente administrativo financiero registra una mediana de S/ 2,330, mientras que el técnico de contabilidad alcanza los S/ 2,000. En este último caso, la banda salarial se ubica entre S/ 1,490 y S/ 3,580.

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El sector tecnológico registra algunas de las remuneraciones más altas: un CTO alcanza una mediana salarial de S/ 15,210 mensuales. Foto: Andina

¿Qué está pasando en los posiciones de TI?

De acuerdo con el reporte salarial elaborado por Buk, Tecnología de la Información destaca por ser la categoría con el mayor número de cargos analizados en su guía salarial. Esta elevada representatividad refleja la especialización y diversificación que ha alcanzado la función tecnológica dentro del mercado laboral, abarcando desde puestos de soporte básico hasta roles directivos de alto nivel.

Las medianas salariales parten en S/ 1,780 para posiciones como Codificador de Datos y alcanzan los S/ 15,210 al mes en el cargo de Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTO). En la banda superior, este último puesto de liderazgo tecnológico reporta ingresos brutos de hasta S/ 21,300 mensuales, mientras que su banda inferior se sitúa en S/ 10,110.

En la escala ejecutiva y de supervisión, la posición de Subgerente de TIC registra una mediana de S/ 12,210, con un rango de remuneración que va desde S/ 8,490 hasta S/ 14,100. Por su parte, la posición de Jefe de TIC presenta un sueldo mediano de S/ 8,000 al mes, ubicándose en un intervalo entre S/ 5,760 y S/ 10,200, lo que confirma la alta valoración de la conducción técnica y administrativa del área.

Dentro de las especialidades técnicas, la ciberseguridad destaca como una de las disciplinas mejor remuneradas de toda la división. El Jefe de Ciberseguridad alcanza una mediana salarial de S/ 11,380 mensuales, registrando un límite inferior de S/ 9,410 y un tope de hasta S/ 19,440 en la banda superior.

Los roles enfocados en el diseño de arquitectura de sistemas y el desarrollo de software también muestran cifras atractivas dentro de las estructuras organizacionales. El Arquitecto de Software percibe una mediana de S/ 10,850 (con un rango entre S/ 7,710 y S/ 12,770), mientras que la posición de Líder de Desarrollo de Software cuenta con una mediana de S/ 8,300 (con banda entre S/ 6,480 y S/ 10,600). En la gestión técnica de proyectos y análisis gerencial, el Especialista en Gestión Ágil de Proyectos registra un ingreso medio de S/ 7,290 y el Jefe de Inteligencia de Negocios (BI) se ubica en S/ 8,000.

Por otro lado, la gestión de infraestructura y la calidad de los sistemas concentran compensaciones intermedias competitivas. El Jefe de Infraestructura Tecnológica registra una mediana de S/ 7,190 con una banda que llega a los S/ 12,610, mientras que el Líder de Aseguramiento de la Calidad de Software (QA) ostenta una mediana de S/ 6,740 (entre S/ 5,360 y S/ 9,450). Asimismo, cargos como el Jefe de Sistemas de Información y el Consultor ERP muestran sueldos medianos de S/ 6,620 y S/ 6,420, respectivamente.