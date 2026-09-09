Las especialidades tecnológicas destacan entre los perfiles mejor remunerados. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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¿Cuánto ganan los profesionales de Tecnología de la Información (TI) y de Administración y Finanzas en el Perú? La Guía Salarial de Buk, empresa especializada en gestión de recursos humanos, revela cómo se está moviendo el mercado laboral más allá de los cargos directivos. ¿Qué ocurre con los salarios en estos segmentos y cómo se están comportando en los distintos mercados del país?

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