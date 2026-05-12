De acuerdo con la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), las 18 firmas que integran el gremio registraron transacciones por más de S/ 5,338 millones en 2025, un 8.6% más que en 2024.

La agrupación resaltó que la venta directa contribuye a la formalización económica, la labor empresarial y el fortalecimiento de los emprendimientos.

Por ejemplo, la venta directa subió 2.5 veces más que el PBI nacional en 2025 (3.44%) y abarcó 7.8% del PBI del sector comercio.

Luis Correa, presidente de la Capevedi, señaló que la venta directa formal aportó competitividad, dinamismo y estabilidad al comercio peruano.

Según la Capevedi, el resultado se explica por la diversificación del portafolio, la adaptación a nuevos hábitos de consumo y la integración de herramientas digitales al modelo tradicional.

Cosméticos se mantiene como el principal rubro del sector, con 61.8% de la participación en ventas; seguido de nutricionales (18.3%).

También destacaron bisutería, ropa, accesorios y calzado, lencería, artículos del hogar, bienestar corporal y cuidado del hogar.

El gremio aclaró que las líneas con mejor desempeño fueron bienestar corporal, accesorios y calzado, cosméticos y nutricionales.

Cosméticos se mantuvo como el principal rubro del sector, con el 61.8%, informó la Capevedi. Foto: difusión

Respecto a la población emprendedora, en el cuarto trimestre del 2025 se registraron 559,737 empresarios independientes activos.

“El 57% de las ventas se concentró en regiones, frente al 43% registrado en Lima. Este comportamiento evidencia que la venta directa no solo es una actividad relevante en las principales ciudades, sino también una vía de inclusión económica en distintas zonas del país”, resaltó.

Para este 2026, la Capevedi apunta a seguir promoviendo la digitalización, reducir barreras burocráticas, promover la formalización y reforzar el posicionamiento de la venta directa como un sector competitivo, ético y sostenible.