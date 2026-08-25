En lo que va del 2026, el Perú registra más de 550 movimientos sísmicos, según el Instituto Geofísico del Perú. Este contexto refuerza una pregunta clave para quien busca vivienda: ¿qué tan seguro es el proyecto que estoy comprando?

Precio, ubicación y metraje suelen estar entre los primeros factores que se evalúan al comprar un departamento. Sin embargo, hay aspectos menos visibles, como el diseño estructural y los controles durante la construcción, que también son determinantes para la seguridad de la edificación.

¿Sismorresistente significa que el edificio no tendrá daños?

Un edificio sismorresistente no es aquel que queda intacto ante cualquier movimiento, sino el que ha sido diseñado para responder adecuadamente frente a un sismo. En el Perú, estos criterios están regulados por el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma Técnica E.030.

Carlos Hidalgo, gerente de operaciones de la inmobiliaria Albamar, precisa que lo correcto es hablar de edificios sismorresistentes y no antisísmicos. “Ningún edificio puede evitar un sismo ni garantizar la ausencia de fisuras. Lo importante es proteger la vida y reducir el riesgo de fallas estructurales críticas”.

Tras un sismo severo pueden aparecer daños reparables en acabados o tabiquería. La señal que requiere mayor atención es una grieta en elementos estructurales como columnas, placas, vigas o losas, que siempre debe ser evaluada por un especialista.

¿Qué debe revisar un comprador antes de elegir un departamento?

Antes de separar o comprar un departamento, es importante verificar que el proyecto cuente con respaldo técnico y legal. El comprador no necesita interpretar planos o cálculos estructurales, pero sí conocer qué documentación sustenta el diseño y la ejecución del edificio.

Entre los documentos clave están el estudio de mecánica de suelos y la supervisión técnica de obra. Según Hidalgo, la documentación a revisar dependerá de la etapa en la que se encuentre el proyecto:

-Si la compra es en planos:

● Licencia de edificación.

● Estudio mecánica de suelos.

● Planos de arquitectura, estructuras y especialidades.

● Memorias descriptivas y de cálculo correspondientes.

-Si el proyecto está en construcción:

● Supervisión técnica de obra.

● Inspecciones municipales o del Colegio de Ingenieros del Perú.

● Staff de ingenieros de la constructora.

-Si el edificio está terminado:

● Conformidad de obra y declaratoria de edificación.

● Conformidad de servicios básicos.

● Certificado de numeración.

Precio, distribución y acabados forman parte de la decisión, pero conocer el respaldo técnico del proyecto permite evaluar una vivienda con una mirada más completa.

“En un país sísmico, la confianza en una vivienda se construye desde el estudio del terreno y el diseño estructural hasta la ejecución y los controles técnicos. Conocer ese respaldo permite a las familias tomar una decisión de compra con mayor tranquilidad”, concluye Hidalgo.