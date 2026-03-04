En un escenario donde un notario desconoce el sello que aparece en un documento, pueden activarse distintas figuras penales. Foto: Composición IA.
En un escenario donde un notario desconoce el sello que aparece en un documento, pueden activarse distintas figuras penales. Foto: Composición IA.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En los procesos judiciales, los documentos no son simples papeles: son medios de prueba capaces de definir responsabilidades civiles y penales. Por eso, cuando la autenticidad de uno de ellos es cuestionada, el debate ya no se limita al fondo del caso, sino que puede abrir un nuevo frente penal. ¿Qué ocurre si alguien presenta ante una autoridad un documento que resulta ser falso?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.