Un grupo de candidatos del partido Renovación Popular, integran las listas al Senado y la Cámara de Diputados, tienen antecedentes judiciales, sentencias civiles y denuncias, que incluyen omisión de asistencia familiar, deudas, investigaciones fiscales y violencia familiar.

Según reveló el dominical Cuarto Poder, Al menos 15 candidatos registran sentencias firmes, principalmente por incumplimiento de pensiones de alimentos.

Además de esas sentencias, algunos postulantes enfrentan investigaciones por presuntos actos de corrupción, denuncias por violencia familiar y otros procesos que aparecen en registros públicos.

Uno de los casos es el de José Antonio Gallo Pedemonte, empresario de 52 años y candidato a diputado por Áncash, quien tiene antecedentes por accidentes de tránsito que derivaron en sentencias por delitos culposos.

Según el reportaje, en 1999, Gallo atropelló a una mujer, identificada como Alejandra Linares, quien señala que el accidente le dejó secuelas físicas permanentes.

Ese mismo año, se vio implicado en otro accidente de tránsito en el que murió una mujer adulta mayor, hecho por el cual enfrentó cargos de homicidio culposo.

Otro caso es el de Temis Jhon Rivas Ochoa, candidato al Senado, quien registró 5 sentencias civiles por incumplimiento de pago de deudas.

Entre esas resoluciones figuran órdenes de pago por 25 mil soles a un particular, 490 soles a la Municipalidad de Requena, 56 mil 350 soles a una entidad financiera y otros montos dispuestos por el Poder Judicial.

Rivas también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, debido a un incremento patrimonial observado mientras era funcionario del Gobierno Regional de Loreto, en un proceso en el que se ordenó levantar su secreto bancario.

Además, en 2018 su entonces conviviente lo denunció por presunta violencia física y psicológica.

Por otro lado, el candidato a diputado por Cajamarca, Raúl Pinedo Mego, tiene dos sentencias por omisión a la asistencia familiar, dictadas en 2017 y 2020, ambas con pena privativa de libertad suspendida.

Pinedo también registra una denuncia policial por presunta violencia familiar presentada por la madre de uno de sus hijos, tras una discusión por gastos escolares.

Asimismo, acumula intervenciones por infracciones de tránsito, como conducir sin licencia y manejar motocicleta sin casco.