PJ evaluará pedido fiscal para archivar proceso penal contra Delia Espinoza. Foto: Joel Alonzo/GEC.
PJ evaluará pedido fiscal para archivar proceso penal contra Delia Espinoza. Foto: Joel Alonzo/GEC.
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Redacción Gestión
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, el cual ella afirma que nunca firmó ni aprobó.

Este pedido fiscal se verá el martes 21 de julio en una audiencia virtual desde las 09:30 a. m. donde

tras haberse vencido el plazo previsto en el Código Procesal Penal.

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, ordenando su archivo definitivo cuando la resolución quede consentida o ejecutoriada.

El magistrado también dejó a salvo el derecho de la Procuraduría General del Estado para reclamar la reparación civil que considere pertinente a favor del Estado, según la normativa vigente correspondiente.

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Como se recuerda,

Esto ocurrió luego de que el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa13440/2025-CR que autorizó la formación de causa penal en su contra en su condición de fiscal suprema.

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presuntamente intervino en la elaboración, revisión y aprobación del Reglamento que permitió a los fiscales realizar directamente la investigación preliminar del delito.

El juez Juan Carlos Checkley evaluará el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios el martes 21 de julio. (Foto: Andina)
El juez Juan Carlos Checkley evaluará el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios el martes 21 de julio. (Foto: Andina)

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