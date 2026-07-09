El Poder Judicial (PJ) evaluará si acepta el pedido del Ministerio Público para archivar el proceso penal contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por hechos relacionados al Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, el cual ella afirma que nunca firmó ni aprobó.

Este pedido fiscal se verá el martes 21 de julio en una audiencia virtual desde las 09:30 a. m. donde el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley evaluará el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios para aprobar el sobreseimiento de los presuntos delitos atribuidos a Espinoza.

El juez fijó la audiencia luego de que la defensa de Delia Espinoza y la Procuraduría General del Estado no se opusieran al pedido fiscal tras haberse vencido el plazo previsto en el Código Procesal Penal.

Cabe precisar que el 15 de junio, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Espinoza respecto a esos delitos, ordenando su archivo definitivo cuando la resolución quede consentida o ejecutoriada.

El magistrado también dejó a salvo el derecho de la Procuraduría General del Estado para reclamar la reparación civil que considere pertinente a favor del Estado, según la normativa vigente correspondiente.

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Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preparatoria contra Delia Espinoza los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigación de usurpación de funciones.

Esto ocurrió luego de que el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa13440/2025-CR que autorizó la formación de causa penal en su contra en su condición de fiscal suprema.

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Según la tesis fiscal basada en lo aprobado por el Congreso, en octubre de 2024 Espinoza, como fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, presuntamente intervino en la elaboración, revisión y aprobación del Reglamento que permitió a los fiscales realizar directamente la investigación preliminar del delito.