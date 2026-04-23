PJ condena a 9 años de prisión al exalcalde de SJL, Carlos Burgos, por compra de un helicóptero. (Foto: USI)
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, por el delito de colusión agravada en el marco de las irregularidades detectadas en la compra de un helicóptero.

La misma sanción también fue impuesta a ocho exfuncionarios de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, al ser considerados responsables del mismo delito.

Entre los sentenciados figuran exsubgerentes, exgerentes, un asesor externo y regidores municipales, entre ellos César Muñoz, Javier Pérez, Abdón Powosino, Gustavo Zevallos, Eutemio Aucapoma, Wilfredo Arenaza, así como los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.

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Además, Wladimir Abad, dueño de Heli Abad SAC, Abad Air Inc. y Heli X International Inc., fue condenado a nueve años de prisión como cómplice primario por colusión agravada y a siete años adicionales por falsificación de documentos.

Según la investigación fiscal, en 2013 la municipalidad contrató a Heli Abad SAC por 1 millón 490 mil 108.88 soles para comprar un helicóptero destinado a labores de seguridad ciudadana en el distrito.

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Aunque , a pesar de que este bien debía figurar a nombre de la municipalidad debido a que se financió con fondos públicos.

, que resultó ser el único beneficiario.

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Luego de que la municipalidad no pudo operar el helicóptero para el fin previsto, este terminó siendo donado a la Aviación Policial, a pesar de no existir un convenio formal con la Policía Nacional del Perú para su uso en seguridad distrital.

Cabe recordar que Carlos Burgos se encuentra recluido en un penal cumpliendo una condena previa de 16 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Carlos Burgos. Foto: Difusión.
Carlos Burgos. Foto: Difusión.

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