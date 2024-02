La situación del cómico Alfredo Benavides se complica. De acuerdo con información del semanario Hildebrandt en sus Trece, Jorge Benavides y su esposa, Karin Marengo, se reunieron en el año 2017 con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien en ese año fue condenado a 16 años de prisión por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En un audio al que accedió dicho semanario se les escucha hablar a los tres personajes y la expareja de Burgos, Melissa García, sobre la compra de un inmueble que hizo Alfredo Benavides a nombre del exburgomaestre.

Karin Marengo: Yo no sé qué acuerdos tengas tú con Alfredo cuando él compra una propiedad que es tuya. Entonces me imagino que no se está respetando lo que tú estás quedando con él.

Carlos Burgos: Yo no tengo ningún acuerdo con Alfredo Benavides.

Karin Marengo: Entonces, ¿por qué Alfredo te hace el favor de poner las cosas a su nombre?

Carlos Burgos: No es un favor, porque en cada transacción que hacemos él me cobra una comisión. No lo hace gratis tampoco.

En la conversación se hablaba de un departamento, ubicado en Miraflores, que estaba a nombre de Alfredo Benavides. El inmueble lo habría adquirido con un crédito hipotecario.

El Ministerio Público habría detectado que el crédito lo venía pagando García.

Burgos y su descontento

En otro extracto de la grabación, Burgos expresa su descontento ya que Alfredo Benavides no le habría estado informando sobre el préstamo, mientras que García hablaba sobre los pagos de las cuotas.

“Lo más triste, que ojalá no suceda, es que el banco se quede con el departamento y después ustedes a solas comenten y digan: ¡mejor se lo hubiésemos dado a Jorge, ya no tendríamos la deuda y, mira, el banco nos lo quitó!”, se le escucha decir a Jorge Benavides.

De acuerdo con la tesis fiscal, Alfredo Benavides y Karin Marengo serían los testaferros de Burgos.

Como se recuerda, el pasado martes 13 un equipo de fiscales y agentes de la Policía realizaron un allanamiento en la residencia de Jorge Benavides en el marco de la investigación en contra de su hermano, Alfredo.

Durante las investigaciones se detalló que el humorista adquirió un terreno en Huaral por un valor de S/ 1 millón, un automóvil valorado en US$ 8,500 y un departamento en Miraflores por US$ 400,000, los cuales supuestamente fueron pagados con dinero ilícito proveniente de Burgos.

