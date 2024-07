Hasta ahora, el principal cuestionamiento que se le hace al también congresista de Alianza para el Progreso (APP) es su prolongado silencio. La última vez que el titular del Parlamento declaró a los medios de comunicación fue el pasado 18 de agosto del 2023, cuando ofreció una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones en su contra.

Desde ese día a la fecha han transcurrido más de 10 meses en los que Soto se encuentra en cura de silencio. Solo ha emitido pronunciamientos a través de sus redes sociales, por lo que fue objeto de diversos cuestionamientos.

El titular del Parlamento también ha sido objeto de diversas denuncias. Desde haberse beneficiado con una ley aprobada en el Parlamento (‘Ley Soto’), lo que hizo que se salvara de una condena de ocho años y ocho meses de prisión por el presunto delito de estafa y falsedad genérica, hasta de un presunto plagio en su tesis de doctorado.

Precisamente, la comisión de Ética del Congreso decidió abrirle una investigación solo por el caso de la ‘Ley Soto’, que al final se archivó, mientras que decidió archivar las denuncias que lo comprometía en un presunto recorte de sueldo a sus trabajadores y por contratar a la tía de su hijo.

Su gestión al frente de la Mesa Directiva también estuvo marcada por los diversos gastos reportados y las decisiones administrativas polémicas que estuvieron bajo la lupa, como por ejemplo, el incremento de la asignación por función congresal de S/7,617 a S/11,000, que causó molestia e indignación debido a que nos encontramos en plena crisis económica.

En cuanto a la relación que tuvo con el Ejecutivo, la gestión de Soto priorizó los diversos pedidos y proyectos enviados por la presidenta Dina Boluarte. Es más, se aprobó hasta en dos oportunidades un pedido de delegación de facultades; sin embargo, el Parlamento continuó con las interpelaciones a ministros y se censuró a uno de ellos (Vicente Romero).

En este periodo también llegó a su clímax el enfrentamiento entre el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como se aprobaron diversas leyes polémicas, como por ejemplo, la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos, la norma que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2022, entre otros más.

En este informe, tres analistas políticos, entrevistados por Gestión, hacen una evaluación de lo que fue la gestión de Soto al frente del Parlamento y las consecuencias que le podría traer a APP con miras a la próxima elección de la nueva Mesa Directiva.

La gestión de Soto bajo la mirada de tres analistas

Alejandro Rospigliosi, exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Congreso

“Le peor gestión de un presidente del Congreso en las últimas décadas”

“Esta ha sido la peor gestión de un presidente del Congreso en las últimas décadas. Primero, no habido una rendición de cuentas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Casi todo el periodo el señor Alejandro Soto se ha dedicado a implementar una política comunicacional del ‘avestruz’; es decir, esconder la cabeza y no rendir cuentas ante la prensa y, por ende, a los ciudadanos. En segundo lugar, en el mundo se sabe que el Congreso debe ser el centro del debate sobre cómo solucionar los problemas de los ciudadanos a través de las acciones de legislar, fiscalizar y representar. En el caso de la gestión del Soto, esto no fue así, y ejemplos hay varios.

Tenemos una sobrepoblación laboral en el Congreso, que cuenta con un presupuesto anual de más de S/ 1,000 millones. Eso demuestra que la dilapidación de recursos públicos ha sido una característica de su gestión. Pero además, que siga la virtualidad al Pleno es insólito e inaceptable. En ningún parlamento del mundo el pleno es virtual, todo es presencial. La pandemia acabó hace dos años atrás, ¿cómo puede justificarse la virtualidad?.

En el tema del manejo parlamentario también ha cometido desaciertos. No ha hecho nada sobresaliente. ¿Ha elegido al contralor general de la República?, no. La gestión de Maricarmen Alva tenía que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, sí lo logró; la gestión de José Williams tenía que elegir al Defensor del Pueblo, sí lo logró. Alejandro Soto debía elegir al nuevo contralor de la República y no pudo hacerlo. Debió pedir al Ejecutivo una terna de candidatos para poder someter a votación otra vez, no lo hizo. No cumplió con su tarea constitucional”.

Alejandro Rospigliosi

Luis Benavente, director de Vox Populi

“En su periodo continuó el desprestigio del Congreso”

“La gestión de Alejandro Soto no ha tenido trascendencia o resultados favorables. Ha sido una gestión adversa, que comenzó con muchos cuestionamientos. Tuvo una andanada de críticas con una alta gravedad lo que ocasionó que todos pensáramos que iba a caer en cualquier momento, pero él se sostuvo en el cargo, lo cual de alguna manera demuestra el poder que puede tener APP y Fuerza Popular en hacer alianzas dentro del Congreso en torno a determinados objetivos, a pesar de que habían congresistas con mayor talla, pero optaron por Soto.

Luego, su gestión ha sido cargada por problemas y dificultades, ha habido muchas medidas populistas para dar beneficios de distinto tipos, pero terminaron afectándose ellos mismos a largo plazo y las finanzas públicas. En su periodo continuó el desprestigio del Congreso, no ha tenido la capacidad de recomponerse. Creo que ha sido una gestión bastante gris.

Por otro lado, creo que ese equilibrio en la relación entre Ejecutivo y Legislativo ha sido favorable. El haber mantenido un equilibrio con el Gobierno, no haber llegado a una guerra de poderes, tal como ocurrió en el pasado reciente, fue bueno para el país, porque si se hubiera dado un nivel de enfrentamiento muy alto creo que eso habría conducido a una inestabilidad peor y la situación del país hubiera sido peor”.

Luis Benavente es director de la consultora Vox Populi (USI)

Arturo Maldonado, socio director del grupo de análisis político 50+1

“Ha sido un error la aprobación de tantas leyes populistas”

“Fue una gestión bastante opaca. Creo que a si un ciudadano se le pregunta quién es el presidente del Congreso, difícilmente alguno sabrá reconocer al señor Alejandro Soto y creo que eso es consecuencia de esta ausencia que tuvo en los medios de comunicación. Eso es grave porque no solo no dio la cara ante los escándalos en los que estuvo involucrado desde el inicio de su gestión, sino también porque los ciudadanos no hemos escuchado una rendición de cuentas sobre las decisiones que tomó para priorizar ciertos proyectos de ley en el Pleno, que finalmente terminaron en leyes. Entonces, no sabemos cuál será su legado como presidente del Congreso.

Creo que sí hay un acierto. Soto aprendió en el camino lo que es el manejo congresal. Todos observamos que el inicio de esta gestión fue bastante caótica. A medida que ha pasado el tiempo ya teníamos un poquito más de claridad sobre cuál era la agenda del Legislativo y cómo se convocaban a las bancadas, vimos que aprendió que hay una serie de procedimientos y reglamentos que tiene que cumplir. Hacia el final derivó en los cauces que deberían seguirse.

El que prácticamente Soto se haya mantenido un año en el cargo, pese a los cuestionamientos, es una habilidad, pero es sabido que eso ocurrió porque repartía a todo el mundo bonos y prerrogativas. También fue un total desacierto que haya permitido los plenos virtuales Está dentro de la prerrogativa de la Mesa Directiva hacer la priorización de la agenda del Pleno, pero lamentablemente ha sido un error la aprobación de tantas leyes populistas. A su vez, fue un desacierto seguir haciendo eco de tantas leyes declarativas de interés nacional que no tienen un mínimo impacto. Él pudo haber puesto un freno, pero no lo hizo”.

Arturo Maldonado

¿Soto tiene alguna posibilidad de reelegirse en el cargo?

En entrevista con Gestión, el secretario general de APP, Luis Valdez, no descartó la posibilidad de que APP postule a la reelección en la presidencia del Congreso, pero sin Soto en la nómina. Es más, ya figuran como precandidatos Lady Camones y Eduardo Salhuana.

No obstante, desde dicha bancada algunas legisladores se mostraron a favor de la reelección de Soto en la presidencia del Parlamento, pese a todos los cuestionamientos ya conocidos.

Los tres analistas coincidieron en señalar que una eventual reelección de Soto es prácticamente imposible.

“No existe reelección en el Parlamento. Yo sigo al Congreso desde hace 30 años y una reelección es algo muy complicado. Son 130 legisladores que desean ser el número 1, así que es difícil una reelección y su propia bancada le bajará el dedo”, indicó Rospigliosi.

En la misma línea, Maldonado sostuvo que es complicada una reelección de Soto debido a que siempre está presente el tema del “fantasma de la vacancia presidencial”.

“Por lo tanto, el presidente del congreso es el llamado en la sucesión presidencial y creo que para muchas personas la figura de Soto no es la adecuada. No estoy seguro si en su propia bancada cruce esa idea por sus mentes”, acotó.

Respecto a las chances de APP en la próxima elección de la Mesa Directiva y cómo los desaciertos de la gestión de Soto podrían afectar al partido que lidera César Acuña, Benavente consideró que eso no tendrá un impacto directo.

“No sabemos si los aspectos disfuncionales del señor Soto van a afectar o no a APP. Yo creo que sí ocasionarán un desgaste, pero será algo independiente a lo de Soto. No creo que la gestión del presidente del Congreso vaya a afectar a APP. Si los afecta, será por otros factores, como el propio performance del señor Acuña”, remarcó.