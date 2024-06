El mes pasado, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, no descartó la posibilidad de que su partido postule a la reelección en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, pero sin Alejandro Soto en la fórmula. En entrevista con Gestión, mencionó los nombres de Lady Camones y Eduardo Salhuana como posibles precandidatos.

Al respecto, Camones aseguró que sería un gran honor volver a postular a la presidencia del Legislativo, tal como lo hizo en el año 2022.

“Si es que la bancada decide proponerme, yo no tendría por qué oponerme. Creo que sería un gran honor volver a ostentar esa posibilidad de poder dirigir al Congreso de la República”, indicó a Canal N.

Sin embargo, recalcó que, hasta el momento, no existe ninguna propuesta formal sobre una supuesta candidatura suya para dicho cargo.

En ese sentido, explicó que, para que eso ocurra, debe haber una propuesta formal de la bancada y no de manera individual, previo consenso con otros grupos parlamentarios.

“Lo que debo afirmar es que no existe ninguna propuesta formal (...) al momento no existe ninguna propuesta, no existe conversaciones ni con el partido ni con bancadas afines”, apuntó.

Respecto a los hechos ocurridos en el 2022 y su posterior censura en el cargo de titular del Parlamento, la legisladora insistió en que fue un hecho “bastante injusto” y adelantó que, de tener la posibilidad de volver a ser elegida en dicho puesto, llevaría adelante sus propuestas que quedaron truncas.

“Sigo considerando que fue un hecho bastante injusto en el que yo no tuve ningún tipo de participación ni cumplí lo que, en algún momento, se pudo sugerir. Sería la oportunidad para yo desempeñarme dentro de la presidencia y poder realizar los planes que quedaron truncos debido al tema de la censura”, aseveró.

Dijo desconocer si Soto buscará reelegirse

Al ser consultada por una posible reelección de Soto en la presidencia del Congreso, pese a la críticas en su contra, Camones dijo desconocer si su colega de bancada tenga dicho interés.

Tras insistir en que no ha tenido diálogos con el líder de su partido, César Acuña, ni con algún otro grupo parlamentario, consideró que Salhuana también sería “un buen candidato”.

Finalmente, la parlamentaria aseguró que no votaría a favor de Luis Aragón a la presidencia del Parlamento; sin embargo, remarcó que este tiene todo el derecho de presentar su candidatura, tal como señalan los rumores.

