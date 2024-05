Sobre el caso Rolex, señala que la relación amical entre Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima debe quedar en el ámbito privado y pide que el ministro de Economía, José Arista, acuda al Congreso a fin de explicar el último informe del INEI sobre el aumento de la pobreza en el país.

-Ante el silencio de la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén indicó que ella tomará la decisión de declarar o no “según la circunstancias”. ¿Qué le parece esa respuesta?

Bueno, me parece una respuesta desacertada porque los peruanos estamos esperando su voz, su mensaje y, en todo caso, el gobernante debe rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, cuando uno asume un encargo de esta naturaleza creo que debemos estar siempre dispuestos a dar respuestas no solo de manera general, sino también a las dudas y cuestionamientos, porque es parte de la democracia y la política.

-A raíz de esta falta de información y transparencia que se le ha criticado mucho al Ejecutivo, se ha designado a Fredy Hinojosa como vocero de la presidencia. ¿Le parece adecuado este nombramiento?

Todos los esfuerzos por comunicar son importantes y positivos. Al margen de la contratación del señor (Fredy) Hinojosa y el rol que vaya a cumplir en el Ejecutivo, creemos que mientras más canales de comunicación tengamos va a ser mejor, pero no me cabe duda de que el vocero constitucional del Gobierno es el premier y esa función tiene que ejercerla. Entonces, me parece que ahí hay un desacierto del Gobierno y debemos corregirlo, en tanto estemos buscando esa sinergia entre el Ejecutivo y la sociedad en general.

-Entonces, ¿fue un desacierto?

Más que calificarlo como un desacierto, creo que es un canal más de comunicación, pero no el que necesitamos los peruanos y la sociedad civil. Creemos que ese rol debe asumirlo el premier, la presidenta y los ministros. El señor Hinojosa, con el respeto que se merece, no tiene el encargo de la Nación y tampoco tiene la responsabilidad. Entonces, eso, de repente, va a distraer o confundir el mensaje. Los peruanos queremos escuchar a la presidenta y a los ministros, no al vocero.

-A su juicio, ¿habría una superposición de funciones entre Hinojosa y Adrianzén?

Mire, yo saludo y felicito todo el esfuerzo que exista sobre la base de la comunicación, porque es muy necesaria. El que se creen otros canales de comunicación son importantes y yo, por lo menos, hasta ahora no he visto de parte del premier algún tipo de resistencia a comunicar. Más bien, lo veo siempre comunicando después de las sesiones del Consejo de Ministros o cuando hay algún tipo de necesidad de informar algo al país. Creo que esa es la forma y, en todo caso, desde APP exigimos que se fortalezcan los canales de comunicación, sobre todo, de trabajo articulado que debe haber para encontrar las soluciones a los problemas del país

-Recientemente un semanario Hildebrandt en Sus Trece denunció que la presidenta, el año pasado, se realizó una cirugía estética y, producto de ello, se habría ausentado por 12 días de sus funciones sin pedir permiso al Parlamento. ¿Debería dar explicaciones?

Todo tipo de duda tiene que investigarse, pero para mí hoy en día todo eso es especulación, pero de ninguna manera es un hecho suficiente como para generar algún tipo de tormenta que distraiga la atención a las verdaderas necesidades que se deben priorizar en el Perú, como la seguridad ciudadana, la reactivación económica, entre otros temas. Hoy por hoy la presidenta está despachando y, por lo menos, desde APP no hemos visto que ella se haya ausentado en los días que se dice que no estuvo despachando. Pero más allá de las especulaciones y conjeturas, la presidenta tiene que salir aclarar eso para algún sector que está habido de ese tipo de respuestas.

- ¿Usted cree que la presidenta no ha dicho toda la verdad en el caso Rolex?

No voy a poner en duda lo dicho por la presidenta. No conozco con exactitud sus declaraciones ante la Fiscalía y sería de mi parte irresponsable si hago algún tipo de determinación respecto a sus declaraciones. Esta es una investigación reservada y claro, por respeto a ese proceso de investigación y su carácter de reservado, no podía opinar al respecto. Lo cierto y concreto es que todo funcionario público tiene que estar abierto a cualquier tipo de investigación ante la mínima duda y, más aún, si hay una denuncia.

Luis Valdez sostiene que la relación amical entre la presidenta Dina Boluarte y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, debe quedar en el ámbito privado.

-Pero la Fiscalía advirtió una serie de contradicciones tanto en Boluarte como en el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sobre el origen de estos accesorios, ¿no le parece grave?

Mire. Esa relación personal de la presidenta con el gobernador de Ayacucho corresponde al ámbito privado, debe quedar ahí. La presidenta no deja ni dejará de tener amigos personales y, en todo caso, las relaciones personales se quedan en ese fuero privado e íntimo. Deberíamos preocuparnos si ese tipo de relaciones ha podido generar otro tipo de actos o consecuencias dentro del Estado o de la cosa pública. Entonces, los regalos y cumplidos, creo yo, es parte del fuero privado, en tanto no se hayan comprado con fondos públicos. Creo que no deberíamos distraernos.

-Entonces, ¿para usted no hay nada de irregular detrás del supuesto préstamo de los relojes Rolex que le hizo Oscorima a Boluarte?

Para mí los obsequios y cumplidos entre amigos son hechos y situaciones que deben quedar en el fuero privado, salvo que se determine que esos bienes hayan sido adquiridos con fondos o recursos públicos. Ahí sí sería una situación que tiene que ser investigada con mayor profundidad o debería merecer nuestra atención prioritaria, pero lo que yo he visto hasta ahora es que existe un obsequio que hizo el gobernador, a quien no conozco, a la presidenta. Si él (Wilfredo Oscorima) puede demostrar la licitud de esos recursos, es un tema que él tendrá que resolver y dar cuentas ante la Fiscalía, pero la autoridad presidencial no tiene mayor responsabilidad en esa situación.

-Precisamente, la Fiscalía investiga las transferencias de dinero que hizo Boluarte a la gestión de Oscorima. La hipótesis es que ahí habría un cohecho y que la entrega de los relojes sería como una especie de “beneficio” en retribución de dichos recursos...

Me parece bastante descabellada esa hipótesis que hace el Ministerio Público. No quiero defender a la presidenta, pero lo que transfiere el Ejecutivo a los gobiernos locales y regionales no es para el alcalde o para el gobernador, son recursos para una población que está habida de agua, desagüe, colegios, postas médicas, etc. Yo he sido gobernador y tuve que tocar las puertas a los ministros y levantar la voz, por lo que me parece desproporcionado como hipótesis. Creemos que hay problemas mayores que deben enfocar nuestra atención, pero intentar forzar de una manera arbitraria los procedimientos para generar una inestabilidad, me parece irresponsable.

- ¿Por qué lo dice?

Porque si los recursos son dirigidos a toda una región, todo un pueblo, pues yo no tengo mayor cuestionamiento. Igual, se han transferido recursos para Tumbes, Cajamarca, La Libertad y todas las regiones. Entonces, estar sospechando que esos recursos que se transfieren a las regiones vienen premunidos u orientados por algún tipo de interés, pues eso habría que demostrarlo, pero me parece a mí bastante forzado.

Pide que José Arista acuda al Congreso

-Hace unos días, el ministro de Economía, José Arista, estuvo en el ojo de la tormenta tras señalar que el gobierno “definitivamente es débil” al no contar con una bancada en el Parlamento. ¿Concuerda con esa aseveración?

No coincido de ninguna manera con el ministro. Creo que ha sido un yerro de su parte, me parece una falta de impericia política, pese a los años que tiene en la vida política del país. Él, como ministro de Economía, debe ser el principal interesado en generar confianza, sobre todo, para las inversiones. En todo caso, vamos a tomar su declaración como un error involuntario, porque desde el mismo Gobierno no se pueden poner zancadillas de esa manera. Considero que hoy el Gobierno está recibiendo el apoyo político de distintas bancadas, no solo de APP, pero con un único fin, la gobernabilidad.

-Precisamente, la misma presidenta negó que su Gobierno sea débil y aseguró que pese a que no tienen una bancada, el Ejecutivo tiene grandes amigos en el Parlamento. ¿Desde APP se consideran amigos de la presidenta?

APP es amigo e hijo del Perú. Como hijo del Perú que ama su pueblo, vamos a estar al servicio no solamente de este Gobierno, sino de todo gobierno democrático que luche por resolver los problemas del país, y vamos a dar el sostén político para que los peruanos tengan trabajo de calidad, buenas remuneraciones, etc. Entonces, somos amigos de la gobernabilidad, aliados de la democracia y si eso representa hoy la presidenta, va a tener todo el apoyo de APP. En la medida en que el Ejecutivo se deje ayudar, nosotros vamos a darle todo el apoyo, todo el sostén y si ellos quieren vernos como amigos, pues sí, somos amigos del Gobierno en tanto estén interesados en ayudar a los peruanos.

-Entonces, confirma los rumores de que existe una especie de cogobierno entre Boluarte y APP?

No. Eso lo niego y descarto de manera absoluta. Nosotros no solo hemos apoyado a este Gobierno, hemos apoyado en su momento a Pedro Castillo en su primer año, porque consideramos que fue electo de manera democrática, pero cuando advertimos que habían hechos no solamente ilícitos, bueno de inmediato le quitamos el apoyo político. Lo mismo sucedió con el expresidente Martin Vizcarra, y así hacia atrás. Entonces, APP siempre apoyará a los gobiernos cuando estos sean legítimos y estén interesados en resolver los problemas del país. Eso no nos hace cogobierno.

-César Vásquez será el único militante de APP en integrar el Gabinete o no descartan sumar más cuadros en el futuro?

El excongresista Vásquez está de licencia en APP y quiero aclarar una vez más que este no ha sido propuesto por mi partido a la cartera de Salud, no es un cupo ni propuesta de APP. Él es un profesional que trabajaba en los distintos niveles de salud y por esas condiciones el Gobierno lo llamó para el cargo. Esto no significa que APP vaya a formar parte del Ejecutivo en cuanto a su gabinete o cualquier otro nivel de trabajo. Eso quiero dejarlo bastante claro. Solo aportaremos con propuestas en los distintos sectores, sin la necesidad de llegar a requerir algún tipo de cargo, ministerio, dirección o jefatura en el Ejecutivo.

-La semana pasada el INEI hizo público su informe en el que reveló que la pobreza aumentó de 27.5% a 29% en el 2023. Esto es casi medio millón de más pobres en el Perú. La pobreza extrema también se agravó en el país. ¿Qué piensan hacer desde APP?

Es una necesidad inmediata que el Parlamento cite al ministro de Economía para que, primero, haga un análisis o evaluación por los resultados que hemos obtenido y, segundo, exponga cuáles son las alternativas de reactivación económica que nos permita generar empleo de calidad. Mientras no tengamos empleo de calidad, estas cifras van a seguir en aumento. Entonces, queremos saber cuáles son los programas de reactivación económica para las micro y pequeñas empresas, que es el motor de nuestra economía de los últimos 30 años. Desde APP le pedimos al Congreso que convoque de manera urgente al ministro.

-Si la Mesa Directiva no quiere hacerlo, ¿presentarán una moción?

Yo creo que APP, interesado en revertir todos los problemas, y los económicos es uno de ellos, apoyarán todas las medidas que se pueden plantear; sin embargo, el ministro de Economía ni siquiera debería esperar que el Parlamento presente una moción de interpelación o una invitación, sino que él debería solicitar de inmediato ser atendido y escuchado en el Pleno.

-Hace unos días, el Ejecutivo solicitó nuevamente facultades para legislador por 90 días en materia económica, entre otros temas. Por ejemplo, se busca una reducción gradual del déficit fiscal y un crecimiento prudente del gasto público, enfocado principalmente en las inversiones. ¿APP aprobará el pedido?

APP va a escuchar democráticamente y, luego, el presidente del partido y la dirigencia central, junto a la bancada, lo analizarán; no obstante, este plan de reactivación económica tiene que estar orientado para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Solamente así podemos generar valor y reactivación económica en poco tiempo.

Luis Valdez consideró que el Parlamento debe citar al ministro de Economía, José Arista, a fin de que explique el último informe del INEI sobre la pobreza. (Foto: Congreso)

- ¿Por qué lo dice?

Porque seguir pensando que solamente con el gasto público se puede mejorar esto es falaz, es irreal, no es correcto. Entonces, hasta ahora, en lo que significa esta delegación de facultades legislativas, no hemos visto dentro del programa del MEF propuestas orientadas a reactivar la inversión privada en el país, desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa, en los distintos sectores productivos del país. No he visto en este pedido de facultades algo concreto y realizable para ayudar a estos sectores, por eso es que el ministro tiene que pedir una cita en el Congreso a fin de explicar cuáles son sus propuestas.

-En materia de seguridad y defensa, se busca la intervención excepcional de las FF.AA. en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno. ¿Es suficiente?

De ninguna manera es suficiente y, sobre todo cuando tenemos una inseguridad que afecta al 85% de peruanos. Si el 30% de peruanos ha sido víctima de un delito en el Perú, me pregunto ¿qué tenemos que hacer como gobierno?. No hemos escuchado mayores propuestas. Desde APP creemos que debe haber un fortalecimiento del sistema nacional de seguridad ciudadana, en donde podamos cooperar no solamente el sector público, sino también el privado. El gobierno debe priorizar la modernización de la PNP, que implica transformar valores y la cultura misma de la institución.

- ¿En APP apoyarán la candidatura de Pedro Cartolín, propuesto para el Ejecutivo, a la Contraloría?

Todavía no ha habido una reunión dentro del partido, pero constitucionalmente esta es una prerrogativa que tiene la presidenta, la de presentar un candidato para ese cargo. Sé que ya han aprobado una subcomisión que revisará su currículum y entrevistarlo, para luego someterlo a votación. No conozco hasta ahora el perfil del señor Cartolín y lo único que espero es que aquella persona que sea haga cargo de la Contraloría en un futuro permita resolver los grandes problemas que hay en todo el sector público. Esta institución tiene que ser un facilitador de las inversiones, de la gestión pública y creo que eso es lo que le espera al próximo contralor.

- ¿Apoyarán la propuesta que busca eliminar la JNJ para crear, en su lugar, la Escuela Nacional de la Magistratura?

No he leído toda la propuesta, pero en principio me parece saludable, noble y positivo. La escuela es necesaria para el sistema de justicia en el Perú, ya sea para la Fiscalía o para el Poder Judicial mismo. Si esto significa un aporte para el fortalecimiento del sistema de justicia, bienvenido sea. El Parlamento no puede legislar pensando en personas, sino en instituciones y, lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años es preocupante para todos los peruanos. Por eso es que debería fortalecerse todo el sistema de justicia, pero pensando en la meritocracia, la evaluación e integridad de los magistrados, jueces y fiscales, y todos aquellos que administran justicia. Entonces, eso tendría que revisarse.

-Entonces, ¿es necesaria la eliminación de la JNJ para dar paso a esta escuela?

Creo que es necesario el fortalecimiento de todo el sistema de justicia y, con ello, la JNJ. No conozco la configuración de la escuela, pero llámese junta o escuela, se requiere un fortalecimiento para que no se direccionen políticamente los intereses e, incluso, en algunos momentos las ideologías. Eso le ha hecho mucho daño al país, por eso creo que debemos revisar esta propuesta.