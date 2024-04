S&P rebajó la calificación de Perú recientemente, colocando al país solo a un peldaño de perder el grado de inversión. Las otras dos calificadoras también se pronunciaron: Fitch Ratings mantuvo su calificación, aunque advirtió ciertos riesgos a la baja; mientras que Moody’s indicó que no tienen apuro en tomar una decisión.

En este contexto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, recordó que tanto Fitch como S&P “mencionan que en la parte económica el país tiene sus grandes pilares sólidos, pero en la parte política indican muchos cuestionamientos” .

“Por ejemplo, (dicen) que no hay capital político, hay mucha inestabilidad Eso no es de ahora, uno lo ve desde tiempos atrás”, refirió durante una entrevista en RPP.

Arista subrayó que esta pérdida de espacio no es reciente, pues ya Perú está perdiendo su calificación desde que -a su consideración- Pedro Pablo Kuczysnki renunció a la presidenta de la República hace más de seis años atrás.

Aún así, reconoció que el actual Gobierno “no ha podido (detener la rebaja)”. “Pero, tampoco tiene espacio para eso porque no tienen ni un congresista del partido en el Congreso. No tiene el balance, la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política”, argumentó.

Con todo lo mencionado, se le consultó a Arista si Perú tiene a un “Gobierno débil”, a lo que respondió: “Definitivamente” .

Défici fiscal

En otro momento, Arista mencionó a RPP que producto justamente de este desbalance de poderes, el gasto corriente se ha ido incrementando fuertemente en los últimos años, lo que ha impactado en el déficit fiscal, tomando en cuenta que no hay dinamismo en el lado de los ingresos.

“Tenemos un déficit que se ha mantenido en 2% – 2.8%. El último ministro (del MEF) que generó un superávit fue Luis Miguel Castilla, después de eso no hemos tenido superávit fiscal. De eso han pasado más de 10 años”, señaló.

El titular del ministerio recordó que cuando el MEF ve que no se iba a cumplir la regla fiscal, se pide al Congreso de la República una corrección hacia arriba. “Eso ha pasado varias veces, solo dos a tres veces se ha roto la regla. La última fue mi antecesor Alex Contreras”, anotó.

“Por ejemplo, este año la regla me dice que tendré un déficit de 2% (del PBI). Si yo calculo que no tendré ese 2%, en los próximos meses mando un proyecto de ley al Congreso para que me autorice 2.3% - 2.5% ”, comentó. Esto podría dar a entender que se pedirá un cambio en la regla, por ejemplo, en el pedido de facultades legislativas delegadas, pues ya Arista ha reconocido que no se cumpliría con el “tope” de 2% del PBI para el déficit en el 2024.