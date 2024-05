La presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra investigada en el marco del caso Rolex, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta.

De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, la mandataria se habría sometido a una cirugía estética el año pasado y durante su tiempo de reposo post operatorio presuntamente habría dejado de lado sus funciones, alejándose de su cargo por un espacio de 12 días.

Al respecto, la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, advirtió que la ausencia de la jefa de Estado por 12 días genera una infracción constitucional, lo que, a su vez, acarrea una causal de vacancia en su contra si es que esta no dejó ninguna autoridad a cargo de la presidencia.

En ese sentido, dejó entrever que la mandataria no habría seguido los procedimientos correspondientes ante el Parlamento, por lo que consideró que debería acudir al Pleno a fin de brindar las explicaciones del caso.

“No puede estar la Presidencia sin una persona que lo maneje y lo represente. Entonces, al haberse generado una infracción constitucional, se ha generado la inmediata incapacidad del cargo (...) para mi sí (es causal de vacancia), estaríamos entrando a una causal de flagrancia y una infracción constitucional, que significaría una inhabilitación y que la señora (Dina) Boluarte vaya al Pleno y dé explicaciones”, indicó a radio Exitosa.

La legisladora explicó que lo que se busca es realizar un trabajo de control político que no pretende involucrarse en la vida privada de Boluarte.

“Es un tema que no debería generar mayor molestia cuando se ejerce el trabajo de control político y se pide esclarecimiento sobre un tema que no tiene nada que ver con su vida privada. Lamentablemente, estamos en un momento que no hay vicepresidente. Estamos ante una Presidencia que ha mentido sobre otro hechos y no estaría nada alejado que también se mienta sobre este hecho”, apuntó.

Pide información a Ejecutivo

En paralelo, Luque envió un oficio al Ejecutivo a fin de que informe sobre las acciones que se adoptaron durante el lapso que la presidenta habría decidido tener una intervención estética.

“El ejercicio de la presidencia debe ejercerse con responsabilidad y respeto de la Constitución. Es imprescindible que este tema sea esclarecido y evitar los abusos del ejercicio del poder”, informó en sus redes sociales.

En concreto, la parlamentaria pidió tener acceso a la agenda de la presidenta correspondiente a los días 29 de junio al 09 de julio del 2023, así como la documentación de descanso médico por motivos personales prescrito a la mandataria en el mismo lapso de tiempo.

También solicitó información sobre el descuento de los haberes Boluarte y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros realizadas entre los días 29 de junio al 09 de julio de 2023.

Demanda a subcomisión tomar cartas en el asunto

Por su parte, el legislador de Acción Popular, Elvis Vergara, demandó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, que tome cartas en el asunto frente a esta denuncia que involucra a Boluarte.

“Podríamos estar ante una infracción constitucional y sería la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quien tendría que ver el caso. Tienen que decirnos algo al respecto”, anotó.

El legislador exigió a la presidenta que rompa su silencio y aclare si existió o no una falta de presencia en su gestión. “Si lo hubo, ¿por qué no se dio cuenta?”, se preguntó.

Recordó que, en caso la jefa de Estado se realizó una cirugía estética, esta debió solicitar licencia por “incapacidad temporal” para delegar sus facultades al presidente del Congreso, Alejandro Soto.