Para Alianza para el Progreso (APP) la inseguridad ciudadana es el principal problema que aqueja hoy en día el país y que será abordado en esta legislatura en el Congreso. Así lo dio a conocer a Gestión la legisladora de dicha agrupación, Lady Camones, quien añadió que presentarán iniciativas para remediar esta problemática.

En esta entrevista, la también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se opone a que el Congreso lidere la reforma del sistema de justicia, tal como se plantea en el Parlamento, así como se muestra a favor de hacer algunos cambios en el Gabinete Ministerial.

-¿Cuál es el balance que dejó el Congreso en la legislatura anterior?

Bueno, ha habido algunos proyectos que definitivamente han servido para atender algunas necesidades de la población. Si bien es cierto, quizás el Congreso no ha realizado un trabajo óptimo en el sentido de las principales necesidades que tiene el país, como es el tema de la inseguridad ciudadana y en lo económico, creo que se ha avanzado en algunos temas de salud, educación y mejora salarial.

-En ese sentido, ¿cuál es la autocrítica que deberían hacer los legisladores?

Creo que la gran deficiencia que hemos tenido como Congreso ha sido, de repente, no atender el tema de las mejoras económicas y el no plantear propuestas que ayuden a mitigar la inseguridad ciudadana que cada día está creciendo. Si tengo que hacer una crítica al Legislativo es que no hemos podido coordinar, a través de leyes o acciones conjuntas con el Ejecutivo, para poder atender esta crisis de inseguridad que está aquejándonos a todos en general. Esa es la tarea pendiente que tiene el Congreso para esta nueva legislatura.

-La principal crítica que hace la ciudadanía al Parlamento es que, en lugar de aprobar proyectos de ley importantes, se han concentrado más en confrontar a otras instituciones, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ)...

No es que hayamos estado en un conflicto. Particularmente tengo una postura respecto al tema de la JNJ, pero tampoco se puede decir que hemos estado en conflicto, porque lo que se ha aprobado son decisiones que están basadas en funciones que son exclusivas del Congreso. Es facultad del Congreso investigar a la JNJ y crear esta comisión para investigarla.

-¿Cuál es la postura de APP frente a la moción que busca remover a los miembros de la JNJ?

No hemos tenido aún reunión en bancada desde que terminó la legislatura en diciembre pasado. Muchos de los colegas aún se encuentran en regiones, entiendo que de repente el próximo martes habrá una reunión de bancada para poder definir varios puntos que están en agenda.

-A su juicio, ¿se justifica una probable destitución de estos magistrados?

Prefiero no responder debido a que como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tengo varios casos contra la JNJ. Quisiera evitar que se pudiera tergiversar una respuesta respecto a ello. Ahora, sobre las mociones que se han presentado, repito, son en base a las competencias que tiene el Congreso. Sobre ello, yo si hubiese preferido mil veces que se sigan los procedimientos de investigación en la subcomisión, porque es un procedimiento más garantista y se respeta estrictamente el derecho al debido proceso y derecho a la defensa.

Lady Camones consideró que el Congreso podría ser parte de la reforma del sistema de justicia, pero no debería liderarla.

-Fuerza Popular presentó una moción para crear una comisión de alto nivel encargada de presentar una reforma del sistema de administración de justicia, ¿cuál es su posición?

No estoy muy acuerdo con ello. Lo que nosotros deberíamos velar, en todo caso, es por la independencia de poderes. Obviamente sí tenemos una crisis en el sistema de justicia, sobre todo, en el tema de la selección y designación de los magistrados y que atañe directamente a la JNJ; sin embargo, creo que no debería desaparecer esta institución, sino debe hacerse algunas modificaciones y reformas en su interior. Crear una comisión que se encargue de la reforma judicial podría tomarse, bajo la coyuntura que estamos viviendo, como una suerte de politizar el sistema judicial.

-¿De qué manera se podría evitar esa ‘politización’ del sistema judicial?

Si se trata de una reforma judicial hay que encargarlo a los técnicos y al Poder Judicial. De repente se puede formar una comisión integrada por altos funcionarios del Gobierno. No deben ser de diferentes instituciones, sino personas técnicamente capacitadas y preparadas para esta reforma, pero no creo que este tema debe ser visto directamente por el Congreso. Podría ser parte de la comisión, pero que se le encargue directamente esa labor, no estoy muy acuerdo con ello.

-Entonces, ¿el Congreso no debería liderar esta reforma?

El Congreso podría ser parte de la reforma de justicia, pero no debe liderarla. El Parlamento no puede estar ajeno a una reforma judicial, porque obviamente hay temas que se tienen que atender. Hay leyes que, de repente, se tienen que cambiar. Formar parte de un comité de esta reforma judicial sí sería muy importante, pero que se le encargue estrictamente la reforma, no lo veo como muy viable.

Relación con Alejandro Soto, cambios en el gabinete y otros temas

-¿En esta legislatura qué temas impulsará APP en concreto?

Bueno, estamos bastante preocupados por el tema de la inseguridad ciudadana. De hecho, en la legislatura que pasó hemos presentado algunos proyectos como, por ejemplo, el que busca que las FF.AA. apoyen a la PNP en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Lamentablemente, no se llegó a una decisión final sobre esos proyectos. Es la gran preocupación que tenemos ahora como bancada y como partido.

-La semana pasada, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, rompió su silencio tras más de 150 días en los que no había dado ninguna declaración a los medios de comunicación, ¿debería dar la cara más seguido ante la prensa?

Bueno, pienso que son estilos y formas de realizar gestiones. Hasta donde he podido ver su desempeño en el tema de comunicaciones, cada vez que hay algo que tenga que aclarar, lo hace a través de las redes sociales, emitiendo comunicados. Es su forma, quizás no todos la puedan compartir, pero se respeta. Más allá de eso, considero que él, en algún momento, debe estar evaluando la posibilidad de dar una entrevista, pero son formas.

-¿Desde su bancada siguen respaldando a Soto en la presidencia del Congreso, pese a todos los cuestionamientos?

Claro que sí. Él es compañero de nuestra bancada, un colega que no ha tenido un mal desempeño como congresista. Ahora es presidente del Congreso y, obviamente, nosotros hacemos una calificación de la gestión, no la consideramos mala. Hay cosas que se tienen que ajustar, como en toda gestión, y hay cosas por corregir.

-¿Cómo cuáles?

De repente, la relación que tiene con los medios de comunicación quizás debería tener una mayor fluidez y evitar que, de repente, salte un tema en la prensa distorsionado, porque muchas veces los medios de comunicación han distorsionado algún tipo de información y creo que la forma más idónea de aclarar ello es citar a los periodistas y explicarles cuáles son los motivos que originaron tomar determinada decisión.

Lady Camones aseguro que Alianza para el Progreso (APP) sigue respaldando a Alejandro Soto en la presidencia del Congreso, pese a los cuestionamientos en su contra. (Foto: Congreso)

-Varios congresistas sostienen que en el Gobierno manda el premier Alberto Otárola y no la presidenta Dina Boluarte, ¿cree lo mismo?

Creo que hay una suerte de trabajo conjunto. Finalmente, las decisiones, porque así lo establece la Constitución, las tomas la presidenta. No creo que el premier tome decisiones de manera inconsulta. Entiéndase que él (Alberto Otárola) es el primer ministro, el que presenta la política ante la presidenta para que, de manera coordinada, puedan decidir el destino del país.

-A su juicio, ¿el premier ya cumplió su ciclo?

No creo que la solución sea la alta rotación de ministros o, en este caso, de un premier, que va a acarrear la caída de todo un gabinete, no es la mejor solución. Si es que hay que hacer cambios en algunas carteras que aún están flojas, como el Ministerio del Interior, ya que vemos un ministro que no está teniendo el liderazgo que se requiere, pues hay que hacerlo.

-¿El ministro Víctor Torres debería dar un paso al costado?

Mi gran preocupación, como congresista, es la inseguridad ciudadana y no veo a un ministro del Interior que esté liderando la lucha contra este flagelo. Creo que hay que reforzar, hay que plantear estrategias. De repente sería bueno que el ministro ofrezca una conferencia y diga lo que se va a hacer para obtener resultados, no veo eso. Entonces, no ha sido una designación correcta, espero equivocarme. Pero si es que hay que hacer algunos ajustes en otras carteras, sí es momento.

-¿En qué otros ministerios deberían haber cambios?

Creo que los resultados no le están siendo favorables al ministro de Economía (Alex Contreras). No estamos nosotros, como población y ciudadanía, palpando unos resultados efectivos frente a lo que la población espera. Creo que hay muchos ruidos y pocos resultados. Quizás podría ser una posibilidad ir pensando en un cambio en dicha cartera.

