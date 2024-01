El pasado 15 de diciembre la bancada de Fuerza Popular presentó una moción para crear una comisión de alto nivel encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el país en un plazo máximo de 45 días hábiles

Tras conocerse esta noticia, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó su rechazo y preocupación por la presentación de esta moción.

“Todo proyecto es debatible, toda iniciativa, propia en una democracia, se le debe someter a consideración de la población, pero lo que queremos decir en defensa de nuestra independencia es que ninguna iniciativa puede pasar si previamente no nos es consultada”, indicó durante la apertura del año judicial.

En respuesta, el legislador de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, aclaró al titular del Poder Judicial que las mociones o propuestas impulsadas desde el Parlamento “no necesitan ser consultadas”.

“Nuestras iniciativas legislativas se presentan y no necesitan ser consultadas. Se consultan cuando estas ya son discutidas. Es ahí cuando se tienen las opiniones de las entidades pertinentes (...) no sé si de repente el presidente del Poder Judicial tal vez no haya tenido la información correcta o es que está diciendo cosas que de repente desconoce, porque el Parlamento tiene sus propias formas, procedimientos, que no necesitan consultarse previamente”, dijo a RPP.

Añadió que las opiniones técnicas se piden cuando el proyecto de ley es derivado a la respectiva comisión parlamentaria, donde son analizados y debatidos.

“Todas las iniciativas legislativas, una vez presentadas y cuando son discutidas en las comisiones, siempre se solicitan opiniones (…) si una moción que crea un grupo de trabajo se forma por decisión del pleno del Congreso, este grupo de trabajo, lo que va a hacer es citar a las partes o a los funcionarios involucrados para que puedan enriquecer su trabajo, eso ocurre siempre”, apuntó.

Respecto a si un proyecto que implica una reforma a otro poder del Estado no debería ser formulado a partir de las necesidades manifestadas por dicha entidad, Muñante consideró que eso dependerá de la voluntad del congresista, ya que no están obligados a hacerlo.

“Eso va a depender de cada parlamentario en su entera facultad legislativa. Si yo mañana, en mi facultad legislativa, decido preguntar antes de presentar un proyecto de ley, eso está en mi entera facultad y voluntad. No estoy obligado a hacerlo, porque nosotros tenemos iniciativa legislativa tan similar como tiene el presidente del Poder Judicial”, remarcó.

Informe de la comisión no será vinculante

En otro momento, el congresista explicó la ruta de la conformación de la comisión multipartidaria, en caso sea aprobada en el Pleno.

“Una vez que se apruebe la creación del grupo de trabajo, lo que va a hacer es ver todo lo concerniente a la reforma de justicia y ahí, en medio de su trabajo, de las sesiones que lleven adelante, seguramente citarán en más de una oportunidad a los representantes del Poder Judicial. Pero en lo que concluya ese grupo de trabajo entregará un informe que será presentado ante el pleno”, acotó.

Finalmente, sostuvo que el informe presentado por dicha comisión no será vinculante.

“Ese informe no es vinculante para ningún poder del Estado, es un informe que dirá ‘nosotros recomendamos esto, concluimos esto’. Y si alguien quiere hacer suyas las conclusiones y presentar un proyecto de ley, lo hará como cualquier otro. No es que este grupo de trabajo va a terminar con una ley ya aprobada, eso no es así”, apuntó.

