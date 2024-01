El ministro del Interior, Víctor Torres, se presenta esta mañana ante la comisión de Defensa del Congreso para informar, entre otras cosas, sobre el cese del general Jorge Angulo de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, los resultados del estado de emergencia en algunos distritos del país, entre otros temas.

Respecto al primer tema, el titular del Mininter aclaró que en ningún momento el Ejecutivo ha querido manosear la institución (PNP), tal como alegan algunos congresistas.

Si bien recordó que Angulo permaneció en su cargo por más de un año, dijo que “han habido falencias y situaciones que escaparon de su control”.

“Hemos observado el cuadro jerárquico por orden de antigüedad para concretar el nombramiento del general (Víctor) Zanabria, lo cual implica pues de que no ha habido manoseo en la institución. Manoseo hubiera sido si el número 19 hubiera sido comandante general el día de ayer”, señaló.

A su juicio, “la Policía necesita un refrescamiento” ante el problema álgido de la inseguridad ciudadana que vive el país, por lo que se concretó el cambio en la comandancia general de la PNP.

“No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Este cambio le dará sangre nueva y vitalidad en la Policía para que refuerce, con el apoyo de la FF.AA., el problema de la inseguridad ciudadana”, apuntó.

Torres recalcó que no se ha vulnerado los derechos del excomandante general de la institución. En ese sentido, admitió que el avance de la criminalidad ha superado a la labor que realiza la PNP.

“Eso lo sabemos todos. Mi despacho maneja cuadros e informes de que, me apena decirlo porque yo soy policía de nacimiento y seguiré siéndolo hasta el día de mi muerte, que el trabajo de la Policía no ha hecho posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a inseguridad ciudadana se refiere”, puntualizó.

Ley no ha sido reglamentada

Tras conocerse el cese de Angulo, diversos especialistas advirtieron que la resolución emitida sería ilegal debido a que se omitió por completo la Ley 31570, promulgada por insistencia en el Congreso en respuesta a los constantes cambios que efectuó el expresidente Pedro Castillo en la Comandancia General de la PNP.

Dicha norma establece que el mandato del jefe de la institución es de 2 años y, además, fija una serie de causales por las que dicho periodo puede ser interrumpido, entre ellas, por muerte, solicitud de pase a retiro, incapacidad física permanente, incurrir en falta muy grave, entre otras más.

Al ser consultado por este tema, Torres reconoció que existe esta norma que fija una serie de requisitos para efectuar un cambio en la Comandancia General de la PNP; no obstante, recalcó que esta norma “no ha sido reglamentada”.

“Existe una ley que, efectivamente, indica que (el comandante general) debe permanecer dos años, pero esta ley no ha sido reglamentada. Por ejemplo, el comandante general anterior, antes de culminar su segundo año, fue pasada al retiro. La ley no fue reglamentada y es facultad de la presidenta designar al comandante general y así lo ha hecho”, enfatizó.

En respuesta, la presidenta de la comisión, Patricia Chirinos, le recordó que si bien dicha norma no ha sido reglamentada, eso no implica que no se cumpla con la ley, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución.

“Si usted alega que la falta de reglamentación implica la no aplicación de esta ley, significa que su sector es responsable por la no reglamentación. Esta es una burla del Ejecutivo con relación a una ley aprobada por el Congreso”, cuestionó.

