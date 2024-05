El proyecto Corani (Puno) de Bear Creek Mining es el mayor desarrollo greenfield (nuevo) de plata rumbo a construcción en el mundo. A inicios de 2024, la operadora del proyecto presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para modificar el cronograma de actividades, con miras de iniciar su construcción en setiembre de este año. No obstante, en entrevista con Gestión en febrero último, la firma canadiense indicó que aún no hay fecha cierta para comenzar con la edificación.

Ahora, en la presentación de sus resultados financieros consolidados del 2023 ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa informó que las actividades sobre esta propiedad minera se centraron el año pasado en iniciativas de apoyo a la comunidad y en la puesta en marcha del programa de pruebas geometalúrgicas.

LEA TAMBIÉN: Bear Creek Mining concluye acuerdo para pago aplazado de mina Mercedes

Recordó que la destitución del expresidente Pedro Castillo, a fines del 2022, desencadenó protestas civiles y cierre de carreteras que afectaron la zona sur del país -especialmente Puno- hasta el tercer trimestre de 2023. Ante esa situación, la compañía retiró a la mayoría de sus empleados y contratistas para salvaguardar su integridad. Sin embargo, las condiciones mejoraron tras el cese de las protestas y la reapertura de las carreteras a medianos de 2023, permitiendo retomar las actividades en Corani.

Pruebas geometalúrgicas y financiamiento

Bear Creek Mining reiteró que inició su programa de pruebas geometalúrgicas en Corani el 2023, incluyendo la perforación de nueve pozos con una profundidad total de 1,231 metros aproximadamente, así como el registro, muestreo y ensayo del núcleo de perforación. “A fines de 2023 se envió al laboratorio metalúrgico de base en Canadá una selección de muestras para las pruebas metalúrgicas y se espera recibir los resultados en este trimestre”, explicó la compañía.

El propósito de esta actividad es contar con “datos actualizados a medida que se prepara para reanudar los esfuerzos de financiación del proyecto Corani”. Ante este panorama, Bear Creek Mining sostuvo que está a la espera de recibir los resultados de las pruebas metalúrgicas y que, “y cuando mejoren las condiciones de inversión en Perú, reanudará sus esfuerzos para buscar la financiación necesaria para construir la mina Corani”.

En tanto, la firma está investigando una serie de oportunidades para añadir valor y, a la par, sigue centrándose en mantener los permisos de Corani y la licencia social.

Andrés Franco, gerente general de Bear Creek Mining, comentó -en febrero último- que las reservas de plata de Corani eran 229 millones de onzas; mientras que en plomo llegaban a alrededor de 1.3 millones de t de reservas; y en zinc, a 768,000 t. “Las perspectivas no han cambiado, lo que hemos mejorado es la producción. Inicialmente teníamos 12 millones o 13 millones de onzas, ahora son 16.7 millones de onzas al año en los tres primeros años, en plomo aproximadamente 57,000 t al año y en zinc 47,000 t al año los primeros años, ahí si se han dado algunas modificaciones para la mejora del flujo y recuperación de inversión”, acotó.

Temas que te pueden interesar sobre Bear Creek Mining: