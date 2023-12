La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, se encuentra en el ojo de la tormenta. La también presidenta de la comisión de Defensa del Congreso viajó ayer en la noche a España, según consta en su certificado de movimiento migratorio.

Este viaje se produjo unas horas antes de que la legisladora asegurara, a través de un video difundido en sus redes sociales, que iban a allanar su vivienda y su despacho, así como se iba a pedir su detención, lo que llamó la atención.

Además, todos los congresistas se encuentran en este momento en semana de representación; es decir, se encuentran en sus respectivas regiones de origen con la finalidad de realizar actividades o estar en contacto con sus votantes, fiscalizar a sus autoridades, entre otras acciones.

Ante las dudas y cuestionamientos, Chirinos negó que haya viajado a España con la finalidad de fugarse del país. En diálogo con RPP, explicó que el viaje a Madrid ya lo tenía programado hace tiempo ya que su hija, con la que piensa pasar la Navidad, vive en dicha ciudad.

“El viaje yo lo tengo programado hace tiempo. Se pueden fijar en mi récord migratorio, porque todos los años yo viajo en Navidad, en la misma fecha, a España, porque mi hija vive (aquí) hace algunos años. Mis dos hijos me están esperando aquí. Yo no tengo nada de qué huir, porque no tengo ningún impedimento de salida, por eso salí como cualquier peruano por el aeropuerto en un viaje ya programado y regresaré como es normal después de algunas semanas”, aseveró.

En ese sentido, dijo que continuará con su vida y que le tiene sin cuidado lo que piensen sus oponentes políticos.

“Yo soy una madre de familia, además de congresista, y tengo que continuar con mis labores de madre. Nada ni nadie, ni los caviares, van a impedir que tenga una buena navidad con mis hijos”, sostuvo.

Si bien reconoció que varios amigos suyos de diversos países de Latinoamérica le ofrecieron un asilo político, la congresista lo descartó de plano.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza. Tengo que decirles que amigos políticos de varios países me han llamado en la madrugada para ofrecerme asilo político, pero no se me ocurre pedirlo porque voy a continuar luchando, voy a seguir dando la cara porque no he cometido ningún acto ilegal”, acotó.

Asegura que la información la obtuvo de la misma Fiscalía y PNP

En otro momento, Chirinos indicó que la noticia de un presunto allanamiento a su vivienda y posterior detención en su contra la obtuvo de fuentes del propio Ministerio Público y de la Policía.

“Recibí esta información de varias fuentes fidedignas dentro de la Fiscalía, de la Policía de Inteligencia, (me dijeron) que el Equipo Especial (EFICCOP) estaría intentando allanar oficinas no solo de la que habla sino de varios congresistas, pero también detención preliminar (…) por eso, lo hice público mediante este comunicado, intentando que estas personas no quieran avanzar en estos actos ilegales porque, para detener a un congresista, tiene que dar la orden un fiscal supremo o el fiscal de la Nación y, además, tener un permiso del Congreso”, puntualizó.

Sin embargo, al pedirle más detalles, la legisladora sostuvo que no tiene “nombres propios” a los que responsabilizar, pero que lo está evaluando con su equipo de asesores.

“Yo estoy evaluando con mi equipo de asesores la posibilidad de una denuncia con nombre y apellido. Como todo ha ocurrido tan rápido recién me voy a sentar a trabajar con ellos por Zoom. En este momento, no puedo dar nombre o apellido, para mí es todo parte de una organización de los caviares, no solo una persona, dos o tres”, dijo.

Finalmente, responsabilizó al coordinador del Equipo Especial de la PNP que presta apoyo a la Fiscalía, Harvey Colchado, si algo le llega a pasar.

