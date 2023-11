La congresista de Avanza País Patricia Chirinos, confirmó que mantuvo reuniones Jaime Villanueva cuando era asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, e implicado en la Operación Valkiria V.

“Coordine con perro, pericote, gato, mono, a todos los coordinadores de la Fiscalía. Tengo todo el derecho del mundo, como congresista y está dentro de mis facultades, poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú para conseguir votos para mis denuncias, porque son mis denuncias”, manifestó Chirinos a los medios de comunicación.

Indicó que coordinó con Villanueva, así como con los otros dos asesores de Benavides Vargas, para analizar el tema de sus denuncias constitucionales en contra de diversas autoridades como contra la Junta Nacional de Justicia, Zoraida Ávalos, entre otras.

“No solo venía a Jaime Villanueva al Congreso, venían los tres. Yo he presentado veintidós denuncias, ellos me pedían información en el caso de Zoraida Ávalos, antes de que se vea en el Pleno”, indico.

Patricia Chirinos (Foto: Congreso)

Dijo que no conoce a Patricia Benavides

Patricia Chirinos señaló que estas coordinaciones no significaban un intercambio de favores o beneficios por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien dijo no conocer personalmente.

“No tengo necesidad de traficar absolutamente nada. Son mis denuncias, recordemos yo con mi puño y letra he firmado, cada una de mis veintidós denuncias. Yo no tengo que dar nada, ni recibir nada a cambio. Yo no conozco a la fiscal de la Nación, yo nunca me he comunicado con ella”, afirmó.

Un día antes la vocera de Avanza País, Norma Yarrow, comentó que como bancada pidieron explicaciones a Patricia Chirinos sobre supuestas coordinaciones con la fiscal de la Nación y que su colega rechazó haberse reunido con la titular del Ministerio Público.

“No soy juez, soy vocera de una bancada. Hasta ahora, en su descargo a la bancada, como bancada hasta el momento creemos en lo que ha dicho”, señaló el último miércoles.

“Nos ha comentado que no ha tenido ninguna reunión con la fiscal, que la conoce como todos nosotros de vista”, aseveró Yarrow.

Sin embargo, la portavoz de la bancada dijo que no se le consultó sobre vínculos con el asesor detenido de Benavides, Jaime Villanueva.

“No hemos preguntado directamente porque obviamente los coordinadores parlamentarios están por todas partes y un coordinador parlamentario cumple una función de buscar, sea el voto, sea la ley que quiera alguno de los ministerios, y es decisión de los congresistas (pronunciarse) con su voto”, precisó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.