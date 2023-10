La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Patricia Chirinos, informó que citará para el próximo lunes 30 de setiembre al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y a un representante del partido Alianza Para el Progreso (APP) para que explique sobre el caso del excarcelado senderista Juan Santos Romero.

“Sería viable que vengan a esclarecer los hechos. Además de eso, estamos viendo un tema, que los jefes de los partidos sean responsables de qué personas ponen como candidatos. Ahí también debería haber una sanción, tratándose del señor Acuña y de todos los líderes de los partidos”, señaló la congresista de Avanza País.

Además, sostuvo que el JNE no solo tiene la culpa por inscribir al senderista, sino también el partido de Cesar Acuña, quien es el líder del partido Alianza para el Progreso.

“No solo la sanción debe ser del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí, quien escoge a los candidatos es el partido. Así que sobre el partido también es necesario que recaiga una sanción”, expresó Chirinos a Perú 21.

El último jueves, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en la ciudad de Trujillo a siete integrantes de “Voluntad Transformadora”, una presunta agrupación criminal vinculada a la organización terrorista Sendero Luminoso, que tenía bajo a su cargo a menores de edad.

La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) tomó conocimiento de que estas personas incurrieron, presuntamente, en el delito de afiliación o pertenencia a una organización terrorista y otros.

Esta agrupación estaba encabezada por Juan Santos Romero, un excarcelado que pertenecía a la agrupación terrorista que fundó Abimael Guzmán. Además, era conformada por José Ismael Orbegoso Romero, Lucio Noé Orbegoso Romero, Angelita Cerna Calderón, Flor Orbegoso Romero, José Dominio Orbegoso Hurtado y Erika Lisset Namoc Loyola.

Unos días después el diario El Comercio reveló que Santos Romero se afilió hasta en cuatro oportunidades al partido Alianza para el Progreso (APP), entre los años 2009 y 2017

¿Qué dice César Acuña?

Al respecto, el líder de APP, César Acuña, dijo que no tenía conocimiento de que este sujeto formaba parte de su agrupación y que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación.

“Somos 300 mil militantes y no sabemos quién se inscribe al partido. Jamás íbamos a inscribir a un terrorista, sería ilógico. Lo que me llama la atención es que, como APP fue fundado por César Acuña, las primeras planas nunca faltan, y no se ponen a averiguar cuántos más habrá en otros partidos”, criticó en diálogo con la prensa.

El gobernador de La Libertad reconoció que no se puede filtrar a los 300,000 militantes que tiene su partido para revisar sus antecedentes penales y policiales. En ese sentido, remarcó que ningún otro partido político exige dichos requisitos a sus aspirantes.