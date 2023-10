El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, sigue moviendo los hilos en su bancada congresal, pese a que los mismos legisladores lo intenten negar. Así lo demostrarían unos chats de WhatsApp que confirmarían que el gobernador de La Libertad ordenó a sus congresistas mostrar su voto en la elección de la Mesa Directiva del año 2021-2022, pese a que era secreto.

Congresista: Presidente soy de palabra, usted confíe, pero no mostraré mi voto. Jamás haría algo que vaya en contra del partido

César Acuña: Te tengo mucho cariño y aprecio, has quedado muy mal con la bancada y APP. Espero que en la segunda votación enmiendes tu error.

Congresista: Mostraré mi voto, pero dejo constancia que a futuro electoralmente se tendrá consecuencias.

“Después he visto otras votaciones e igual, muestran una subordinación total y es una falta de respeto ¿no?, siempre decimos el voto es secreto y no se da”, indicó Héctor Acuña a Cuarto Poder

El líder de APP tenía razones para desconfiar. Sólo semanas antes nueve congresistas de su bancada habían firmado su apoyo a Héctor Acuña como candidato a la presidencia del Congreso, pese a la oposición del gobernador de La Libertad.

Nuevos chats de la bancada de APP muestran, justamente, la desconfianza en ese momento de César Acuña. Por esa razón ordenó a los congresistas que revelen su voto en la elección de la Mesa Directiva 2022-2023.

Al ser consultada por el dominical, la legisladora apepista Edith Julón negó que les hayan ordenado mostrar el voto. “No nos pidieron, solo fue a criterio de cada congresista, algunos mostraron su voto, algunos marcaron encima del podio, y no, no, no nos impusieron a nadie en ese entonces”, dijo.

Los congresistas de APP muestran su voto

Era martes 26 de julio del 2022. La entonces presidenta del congreso, Maricarmen Alva, dirigía las elecciones a la nueva Mesa Directiva con la participación de cuatro listas. Lady Camones era cabeza de la lista 1, Héctor Acuña de la 2, Esdras Medina de la 3 y Gladys Echaíz de la 4. A la interna, en APP, contaban con 56 votos para Camones en primera vuelta y con todo el respaldo de la bancada. César Acuña; sin embargo, le temía a la traición y dispuso que ese día sus congresistas muestren su voto.

María Acuña Peralta, hermana de César Acuña, fue la primera en dar el ejemplo. Héctor Acuña, quien acababa de renunciar a APP para poder postular a la presidencia del Parlamento, votó en secreto. Lady Camones también dejó ver su voto, marcando coincidentemente sobre el atril, mientras que Roberto Chiabra, entonces miembro de APP, sí votó en secreto.

“Yo las veces que he votado no he tenido la obligación ni la necesidad de mostrarlo (...) yo creo que eso hay que preguntarles a los congresistas de la bancada, qué cosa sienten ellos cuando lo cumplen, ¿no?”, dijo Chiabra a Cuarto Poder.

Chats de WhatsApp de la bancada de APP demostrarían que César Acuña habría obligado a sus congresistas a mostrar su voto en elección de la Mesa Directiva 2022-2023.

Ese día, el entonces congresista de APP, Fredy Díaz, también votó en secreto. Por su parte, el congresista Manuel García Correa sí acató la orden de mostrar el voto. La parlamentaria Heidi Juárez ocultó la cédula de votación, pero Edith Julón, pese al tamaño del atril, marcó y mostró su votación para las cámaras de televisión.

“No necesariamente (quería que vieran mi voto, porque APP mostró una posición, sobre o debajo ellos ya sabían por quienes estábamos apostando, en ese entonces por la candidatura de Lady Camones. No, nadie me impuso fue a criterio mío”, indicó Julón.

La congresista Magaly Ruiz no mostró su voto, pero Eduardo Salhuana, Alejandro Soto, Rosio Torres y Cheryl Trigoso sí lo revelaron.

“La bancada tomó la decisión que ese voto tenga que ser mostrado en ese momento a las cámaras, al momento de la votación y eso se hizo porque tuvimos la filtración de un audio. Y obviamente no sabíamos quién había sido y presumíamos que algún colega podía votar de manera distinta. Y por eso se acordó, todos aceptaron y mostraron su voto”, remarcó Salhuana.

Según el vocero de la bancada de APP, Eduardo Salhuana, esa vez los congresistas debían demostrarle al partido, a César Acuña, su lealtad. Y los votos debían probar esa lealtad.

Como ese día nadie ganó en primera vuelta, el líder y dueño de APP, envió un mensaje y exigió a uno de ellos, enmendar su error.

Con la orden de Acuña, la votación en segunda vuelta fue clave. Once de los 12 congresistas mostraron su voto tal como lo pidió Acuña. Los parlamentarios Díaz, Juárez y Ruiz tuvieron que ceder a la presión de un presidente desconfiado. Chiabra, quien no participaba de las reuniones de bancada, volvió a votar en secreto.

“No es la única vez. Son reiteradas y repetidas veces. Y viene de años, no. Y justamente ¿quiénes lo han permitido? Los congresistas ¿no?, que no nos hacemos respetar”, dijo Héctor Acuña.

En segunda vuelta, Lady Camones ganó la presidencia de la Mesa Directiva, aunque los festejos no duraron mucho. En el chat todos celebraban, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, como Luis Valdez, agradecían a César Acuña por la victoria y a los congresistas por su buen comportamiento.

Luis Valdez: “Gracias presidente por conducirnos una vez más por el camino de la victoria, pensando en el Perú. Gracias a todos los congresistas de corazón APP que pensaron en el Perú antes que todo”.

Richard Acuña habría intercedido en la elección de Julón en la comisión de Salud

En esta historia de traiciones y lealtades también aparece otra figura apepista: Edith Julón.

Al ser consultada cómo salió elegida presidenta de la comisión de Salud, la legisladora respondió que “fue un acuerdo de bancada porque soy odontóloga, también estudie administración, tengo una maestría, y en ese entonces yo calzaba con el perfil para asumir la presidencia”.

Otra conversación de WhatsApp muestra que Richard Acuña también parecía tener mucho poder en la elección de presidentes de comisiones.

Chats de WhatsApp de la bancada de APP demostrarían que Richard Acuña habría intercedido en la designación de Edith Julón en la presidencia de la comisión de Salud. (Imagen: GEC)

“Buenas tardes con todos. Agradecer primero al presidente y a Richard por darme esta gran oportunidad de presidir la comisión de salud, voy a dar todo de mi para dejar en alto a APP. Gracias a todos mis colegas de bancada por su respaldo”, se lee en el chat de APP.

Al ser consultada por Cuarto Poder si Richard Acuña tuvo que ver con su designación, Julón lo negó. “No, fue por acuerdo de bancada, que en ese entonces recibí el respaldo de mis colegas”, dijo.

Richard Acuña: Felicitaciones Edith, te deseo el mayor de los éxitos.

Edith Julón: Gracias Richard, un abrazo.

En APP hay reglas que se deben cumplir, y los que cumplen parecen ser premiados. Son los nuevos tiempos de un congreso vacío, pero lleno de César Acuña.