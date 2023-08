La bancada de Acción Popular (AP) presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para restablecer la inmunidad parlamentaria, que fue eliminada por el Pleno del Congreso en febrero del 2021 pasado.

La iniciativa, impulsada por Wilson Soto, cuenta con el respaldo de ocho legisladores acciopopulistas, la mayoría de ellos investigados por el Ministerio Público en el marco del caso ‘Los Niños’.

Entre los firmantes figuran José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori y Luis Aragón.

Al respecto, la legisladora de AP, Maricarmen Alva, calificó de inoportuna esta iniciativa presentada por su bancada.

“Es inoportuno. Cualquier proyecto (de ley) se puede debatir y todos tienen derecho a presentar uno, pero no es el momento y es inoportuno”, remarcó en diálogo con la prensa.

La legisladora dijo que no estaba al tanto de la presentación de esta iniciativa, por lo que se mostró sorprendida.

En ese sentido, consideró que los congresistas de su grupo investigados en el caso ‘Los Niños’ no debieron haber firmado el proyecto porque podrían beneficiarse, en caso sea aprobado.

“Entiendo que el congresista (Wilson) Soto es constitucionalista, ve estos temas y siempre ha estado en la comisión de Constitución (...) yo no sabía de ese proyecto y los congresistas investigados no deberían firmar, no estoy de acuerdo”, acotó.

En la iniciativa de Soto se precisa que la finalidad es “fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República”. De este modo, los congresistas no podrían ser procesados ni presos sin previa autorización del Legislativo de la Comisión Permanente durante su mandato, excepto por delito flagrante.

“La desprotección de los congresistas expuestos ante las denuncias y procesos penales que se les podrían abrir, o apresar directamente sin un previo proceso constitucional para levantarles la inmunidad, origina el debilitamiento del legislativo y pierda su condición natural de ser el primer poder del Estado”, se lee en el documento.