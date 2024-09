El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer confirmó que asistirá al 79 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, en reemplazo de la presidenta Dina Boluarte, quien no fue autorizada por el Congreso para salir del país.

“Sí voy a asistir, con la venia y las instrucciones de la señora presidenta; voy a participar en todo aquello que a nivel de Naciones Unidas pueda participar un canciller, que no es el nivel de una jefa de Estado”, apuntó.

No obstante, indicó que no podrá participar en las reuniones bilaterales con jefes de Estado y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres que ya se habían pactado, debido a que no es usual que el canciller participe.

“Lamentablemente no es un usual que un canciller se reúna con el secretario general de la ONU, son solo jefes de Estado y de Gobierno; las reuniones pactadas nivel bilateral como jefe de Estado tendrá que posponerse para otra mejor oportunidad”, aseveró

Dina Boluarte no podrá participar en el evento internacional ya que el Pleno del Congreso rechazo con 55 votos en contra, 50 votos a favor y 5 abstenciones el permiso de viaje presentado por el Ejecutivo para viajar a Estados Unidos del 21 al 27 de setiembre.