Tras su visita a la región Piura, el contralor general César Aguilar Surichaqui se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para el destrabe de estas inversiones y un control orientado a la cultura preventiva desde el expediente técnico.

“Hay que prevenir antes de que empiece el problema para que la sociedad no se perjudique esperando en demasía la ejecución de las obras y para que el Estado no se perjudique pagando demás por contratiempos no previstos en el expediente técnico. A través de la cultura preventiva, Contraloría va a acompañar desde el expediente técnico, desde los actos preparatorios”, sostuvo tras encontrar obras paralizadas, con retrasos y deficiencias técnicas en las provincias de Piura, Sullana, Morropón y Huancabamba.

El contralor explicó que la principal causa de la paralización es por la ineficiente ejecución de obras, debido a malos expedientes técnicos. “Los expedientes técnicos han sido mal desarrollados. Esto ha originado adicionales de obra, un presupuesto adicional y una ampliación en el calendario de obra”, remarcó.

En esa línea, anunció que se realizará el control concurrente en las obras desde la evaluación del expediente técnico. “Eso es control concurrente, un acompañamiento simultáneo desde que sale la partida asignada”, añadió.

Asimismo, manifestó que esta situación genera una cadena de problemas en la que la población resulta más perjudicada. “Tenemos en Piura más de 100 obras paralizadas. Vamos a realizar las gestiones pertinentes para el destrabe de las obras para que la población se beneficie con ellas”, afirmó.

En este primer periodo de visitas al norte del país, el contralor detectó en Tumbes ocho obras paralizadas, donde debe gastarse S/ 94 millones para culminarlas, otras 61 están en Lambayeque con un saldo de inversión de S/ 195 millones, mientras que en Piura se tiene registro de 111 obras paralizadas que necesitan S/ 1,219 millones para concluirlas, por lo que las tres regiones requieren más de S/ 1,500 millones para culminar sus obras paralizadas .

Hasta junio del presente año, a nivel nacional existen 2,256 obras públicas paralizadas en el país, que tienen un saldo por ejecutar de S/ 17,228 millones para ser terminadas.