La expresidenta del Congreso Maricarmen Alva (Acción Popular) anunció que denunciará a su colega de bancada Jorge Luis Flores Ancachi ante la Comisión de Ética, luego de conocer que este último le dijo a sus trabajadores que la legisladora le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

La legisladora dijo que condena cualquier acto de abuso laboral y remarcó que el recorte de sueldo a los trabajadores del Parlamento “no tiene justificación”.

“El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética. La ‘lampa’ no se mancha”, acotó.

La congresistas sostuvo que se trata de una “calumnia” y que la está usando.

“Se apoya en mi imagen de persona honrada diciendo si ella hace esto, yo también. Me parece indignante ese audio. Jamás he hablado con él de eso ni de mi bancada. (...) He trabajado en el Congreso como trabajadora también en mi bancada. Jamás aceptaría una cosa así, ni haría una cosa así”, apuntó.

Ayer Cuarto Poder reveló una conversación del congresista de Acción Popular (AP), Jorge Flores Ancachi, que pondría al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.