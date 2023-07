Un nuevo congresista se encuentra en el ojo de la tormenta por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores.

Ayer Cuarto Poder reveló una conversación del congresista de Acción Popular (AP), Jorge Flores Ancachi, que pondría al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador a su interlocutor.

LEA TAMBIÉN: Congreso rechazó suspender al congresista Jorge Luis Flores Ancachi

De acuerdo al reportaje, el audio se grabó el pasado 12 de enero. Cabe recordar que tres días antes le habían quemado su casa en Puno durante la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el discurso, Flores asegura que él ha sido generoso y señala que no solo ha dado empleo a los asesores de su despacho, sino también al equipo de asesores y el secretario técnico de la comisión de Energía y Minas que preside. Añade en el audio que le ofrecieron cupos para contratar a terceros en esos puestos, pero que prefirió a los presentes, su gente de confianza; sin embargo, cuestionó que ahora estas personas “ponen mala cara cuando se le pide parte del sueldo”.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado (PGE), que dirige Daniel Soria, solicitó al Ministerio Público que inicie diligencias preliminares contra el parlamentario por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado.

Cabe recordar que, en junio pasado, Flores quedó en libertad tras haber sido detenido justo cuando pretendía viajar a China. Un juzgado de Puno lo había declarado reo contumaz por no haberse presentado al inicio del juicio oral en su contra por el caso “Planillas falsas”, que data del año 2009.

Presentarán denuncia en su contra

En los audios, Flores también le asegura a sus trabajadores que su colega de bancada, Maricarmen Alva le, dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

“El año pasado, cuando asumimos, nos dice (Maricarmen Alva): chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca (y me dice) yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro”, comentó.

También dijo que en el año 2021 le reclamó a Alva, en su calidad de presidenta del Congreso, por qué no le habían entregado su canasta navideña.

En respuesta, Alva anunció que presentará una denuncia contra Flores ante la Comisión de Ética del Parlamento.

La legisladora dijo que condena cualquier acto de abuso laboral y remarcó que el recorte de sueldo a los trabajadores del Parlamento “no tiene justificación”.

“El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética. La ‘lampa’ no se mancha”, acotó.