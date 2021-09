Un periodista del diario La República denunció que el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular-Puno) intentó sobornarlo para que su colega de bancada Carlos Zevallos ya no sea entrevistado en su paso por Puno, sino él.

Según el denunciante, Liubomir Fernández Fernández, el legislador, en un apretón de manos, intentó darle 100 soles. El periodista grabó la escena con su celular y le increpó dicha actitud al legislador.

“Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero. (…) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca”, le increpó el comunicador. “Discúlpame, discúlpame”, le dijo repetidas veces el congresista por Puno.

Posteriormente, Fernández Fernández le pidió nunca ofrecerle dinero porque no es ningún “pesetero”, a lo que el congresista de Acción Popular le pidió calma y aseguró que se trataba de un “almuerzo”.

“¿Yo te he pedido (almuerzo)?, “¿Yo te he pedido?”, le cuestionó Fernández a Ancachi, a lo que este le respondió: “No, discúlpame porque he pretendido invitarte un almuerzo”.

“No (pretendí sobornarte), no te preocupes. Solamente pedirte que cualquier problema que haya más adelante no solamente llames a Carlos Zeballos, sino llámame a mí. Te dejo mi número y por eso pretendí invitarte un almuerzo”, manifestó el legislador.

Cabe indicar que Flores Ancachi y otros cuatro parlamentarios por Puno aprovecharon su semana de representación para brindar una conferencia de prensa en dicha región sobre su labor congresal.