El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Puno declaró el cese de la condición de reo contumaz que tenía el legislador de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, quien es investigado por el presunto delito de peculado en agravio del gobierno regional de Puno por el caso “Planillas falsas”, que data del año 2009. En ese sentido, el parlamentario, quien también está involucrado en el caso ‘Los Niños’, quedó en libertad.

En el inicio del juicio oral contra el congresista, la jueza Shirlay Flores Menéndez dispuso que se levanten las órdenes de conducción compulsiva dictada en contra de Flores. Su abogado pidió que se le permita acceder a una copia de la resolución, a fin de que su cliente pueda viajar a China.

La magistrada también notificó a Flores, su abogado y a las demás partes procesales que la continuación del juicio oral seguirá el próximo 21 de julio, a las 2:30 p. m.

Como se recuerda, el congresista fue detenido el último sábado en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando pretendía viajar a China, junto con otro grupo de congresistas, para participar en una feria tecnológica.

De inmediato, fue trasladado hasta la comisaría de Puno, desde donde fue puesto a disposición del Primer Juzgado Unipersonal de Puno, que lo había declarado reo contumaz.

Mañana viajará a China

A su salida del juzgado, el congresista remarcó que ya se puso a derecho ante la justicia y atribuyó a un error de su defensa técnica su ausencia al inicio del juicio oral en su contra.

“El día de hoy me he puesto a derecho (...) definitivamente (este descuido me ha traído problemas), creo que con esto se aprende”, acotó al ser consultado por la prensa.

El parlamentario agradeció las muestras de cariño y a las personas que se han solidarizo con su situación.

Tras recuperar su libertad, Flores adelantó que mañana mismo viajará a China para retomar sus actividades.

