Al cierre del plazo legal para la inscripción de listas que participarán en la elección de la Mesa Directiva, finalmente se inscribieron dos candidaturas a la presidencia del Parlamento, que actualmente ocupa José Williams.

La lista del bloque de centroizquierda es encabezada por el legislador de Acción Popular, Luis Aragón. En la primera vicepresidencia destaca Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), mientras que en la segunda y tercera vicepresidencia postularán Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Por su parte, el ‘Bloque país’, anteriormente denominado ‘Bloque democrático’, postulará a Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) a la presidencia del Congreso. En la primera vicepresidencia figura Hernando Guerra García (Fuerza Popular), mientras que en la segunda vicepresidencia destaca Waldemar Cerrón (Perú Libre).

Esto, a pesar de que legisladores de ambas bancadas negaron en reiteradas oportunidades que irían juntos en una misma lista.

Finalmente, Roselli Amuruz, de Avanza País, postulará a la tercera vicepresidencia.

Tras conocerse la inclusión de PL en esta nómina, desde diversos sectores de izquierda criticaron esta “alianza” entre ambos grupos. Es más, tres legisladores del partido que lidera Vladimir Cerrón renunciaron en señal de protesta.

Al respecto, Martha Moyano defendió la inclusión de dicho partido de izquierda en la lista del ‘Bloque país’ y remarcó que su grupo busca evitar que implicados en el caso ‘Los Niños’ y ‘caviares’ tomen el Parlamento.

“Lo que nosotros estamos haciendo es marcar distancia con la gente que tiene varios casos como el tema de los ‘Niños’ y los ‘caviares’. Nosotros no nos vamos a sentar ni permitir que tomen la Mesa (...) prefiero esta mesa como está conformada (con Perú Libre) a tener de presidente del Congreso a un ‘caviar’ o a un ‘Niño’, punto. No entro en más debate”, señaló a RPP.

Sin embargo, la también vicepresidenta del Parlamento aclaró que eso no significa que exista una alianza ‘fujicerronista’, tal como señalan los grupos de izquierda. Es más, recalcó que Fuerza Popular no cambiará su línea programática y que no permitirán cambios en la Constitución.

“A nosotros los fujimoristas nos han dicho de todo. Estamos un poco cuajados en esa materia, nos van a decir de todo, pero hay que entender cómo es que se maneja el tema político (...) (eso) no quiere decir que haya una alianza, que somos ‘amiguitos’, ‘hermanitos’, sino que de ninguna manera se baja la guardia”, apuntó.

Waldemar Cerrón es una persona decente

Respecto a Cerrón, Moyano lo calificó como una persona “decente” y resaltó que siempre ha participado en los debates en el Pleno del Congreso.

“Waldemar Cerrón es una persona que dice sus cosas y la piensan. Es firme lo que dice y contrario con Fuerza Popular. Es una persona que es decente, por lo menos, para dirigirse contra otras personas. Waldemar discrepa de nosotros, pero no insulta ni agrede”, acotó.

Finalmente, descartó que legisladores de Fuerza Popular vayan a renunciar debido a la inclusión de PL en la lista a la Mesa Directiva.

