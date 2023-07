Tras rechazar a Perú Libre, ahora Fuerza Popular (FP) le hace ‘guiños’ a otra bancada de izquierda de cara a la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso.

La semana pasada, el legislador Alejandro Aguinaga consideró que el Bloque Magisterial “es más light que las otras posturas (de izquierda)” que hay en el Parlamento.

Hoy su colega de bancada, Hernando Guerra García, consideró que dicho bloque, que es conformado por maestros que apoyaron la candidatura de Pedro Castillo y se separaron de Perú Libre, “es un grupo con el que se puede conversar más”, a diferencia del partido que lidera Vladimir Cerrón.

“La estructura del núcleo duro del Perú Libre es marxista leninista compacta. Si uno lee los tweets ‘leninistas’ de Vladimir Cerrón, uno se da cuenta que ahí será mucho más difícil, lo otro (Bloque Magisterial) es una estructura que no le veo más consistencia ideológica”, señaló a RPP.

El legislador reconoció que en este momento el ‘Bloque democrático’ no cuenta con los votos necesarios como para ganar la elección, por lo que enfatizó que es necesario sumar a parte de la izquierda o a los independientes.

“Yo trato de ver los números. Creo que la Mesa Directiva se gana con una calculadora en mano y los números para alcanzar una mayoría no dan en este momento si es que el Bloque Democrático no hace un esfuerzo por incorporar o a una parte de la izquierda o a algún sector de votos independientes que puedan sumar y ayudar a que se llegue holgadamente a un triunfo. ¿Tenemos más de 70 votos asegurados? Eso no los veo todavía, por eso hay que conversar. Y esto no solo se conversa a nivel de mesa, sino también para asegurar comisiones”, aseveró.

Guerra García recordó que los encargados de su partido en negociar con las demás bancadas la conformación de una lista para la Mesa Directiva son Luis Galarreta, Miguel Torres y la propia vocera, Patricia Juárez. En ese sentido, recalcó que en este tema aún no hay nada cerrado.

“Nosotros siempre decimos que la Mesa Directiva se define dos o tres días antes, y a veces el mismo día. Entonces, yo encuentro prematuro señalar nombres, pero; sin embargo, uno sí puede señalar posiciones”, agregó.

Finalmente, reiteró que tiene una “buena impresión” sobre Waldemar Cerrón, candidato de PL a la Mesa Directiva.

“En general, me llevo bien con él. Es una persona con la que se puede conversar”, dijo tras precisar que en ningún momento indicó que apoyaría su postulación a la Presidencia o vicepresidencia del Parlamento.

