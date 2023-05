La relación entre la presidenta Dina Boluarte y las bancadas de derecha y centro, como Fuerza Popular y APP, no atraviesa su mejor momento ante la falta de respaldo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú tras el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicho organismo internacional determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno, en donde se habrían producido ejecuciones extrajudiciales.

En una entrevista con el diario El Comercio, la mandataria intentó marcar distancia respecto de la actuación de las FF.AA. y la PNP en las protestas.

“Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando”, remarcó. Es más, enfatizó que ni ella ni los miembros del Gabinete Ministerial decidieron los protocolos aplicados por militares y policías para controlar las manifestaciones.

Estas declaraciones fueron criticadas desde Fuerza Popular. El secretario general de dicha agrupación, Luis Galarreta, recordó que todos los presidentes de la República tienen que responder como jefes supremos de las FF.AA. a su mando ante este tipo de situaciones.

“Quien es jefe de Estado es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si no tengo comando, o sea, o eres o no jefe de las Fuerzas Armadas. No sé si tiene la duda la señora presidenta o no entiende bien el alcance, pero evidentemente no es que ella maneja el comando, la tropa, pero todos tienen que responder como jefe supremo de las Fuerzas Armadas a su mando”, señaló a RPP.

Galarreta consideró que este tipo de declaraciones de Boluarte dejan entrever que quizá ella no respalde totalmente a las FF.AA., tal como lo manifesta públicamente.

“Yo no sé si alguien la asesorado para que dé esa opinión. Creo que es como que: ‘nosotros hemos hecho esto, pero por si acaso yo no dirijo al comando’. Creo que ese ‘por si acaso’ deja para mí esa duda de que no respalda totalmente a las Fuerzas Armadas”, apuntó.

En ese sentido, el también parlamentario andino indicó que este tipo de declaraciones corroboran la posición tibia de Boluarte frente al informe de la CIDH.

Finalmente, el vocero de Fuerza Popular aseveró que la presidenta tiene que dar cara por el Estado en su conjunto y no por la mitad o una parte.

