Ayer el Ministerio de Cultura (Mincul) informó que se reunió con integrantes del grupo conocido como ‘La Resistencia’ en el marco de la política de puertas abiertas que impulsa dicha institución de cara a la ciudadanía en general.

Tras conocerse esta noticia, diversos congresistas de izquierda criticaron que el gobierno de Dina Boluarte le abra las puertas a una agrupación de extrema derecha que viene intimidando a diversas personalidades que no piensa como ellos. Una de los funcionarios hostilizados es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, quien denunció amenazas en su contra por parte de esta facción.

LEA TAMBIÉN: Presidente del JNE señala temer por la democracia y denuncia amenazas contra su vida

Al respecto, el legislador de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, consideró que no hay ningún problema en que las autoridades del Mincul se reúnan con los integrantes de esta agrupación. Según dijo, siempre tiene que imperar el diálogo por encima de cualquier posición.

“Yo creo que el diálogo siempre se debe de mantener. Esto de poner un cartel a alguien y decirle ‘no voy a conversar contigo’ lo que hace, mas bien, es que las posiciones extremistas se mantengan. Lo mismo ha sucedido con las posiciones de extrema izquierda, lo que hay que hacer siempre es escuchar”, indicó a la prensa, tras precisar que todo funcionario tiene la obligación de escuchar las diferentes posiciones.

El parlamentario recordó que durante el gobierno de Pedro Castillo se denunció que varios funcionarios recibieron a integrantes del Movadef. En ese sentido, criticó que desde la prensa no se haya criticado esa noticia como lo están haciendo ahora con la reunión entre el Mincul y La Resistencia.

“El diálogo es importante y ha construido la paz en varias sociedades. Si nosotros decimos que no hay que escuchar las posiciones por más extremas que sean y que no se hagan desde medios oficiales, estamos negándonos al diálogo”, apuntó.

Guerra García dijo que su opinión sobre La Resistencia es muy crítica. Consideró que no debe haber posiciones políticas desde lados extremos y violentistas y que hay que condenar el violentismo venga de donde venga, de izquierda o derecha; sin embargo, precisó que eso no debe significar que debemos cerrarnos a la posibilidad de dialogar.

“En política nunca te puedes cerrar a la posibilidad de hablar, porque el otro paso es la violencia”, sostuvo.

Descarta a Perú Libre en la Mesa Directiva

En otro momento, Guerra García indicó que, tras la semana de representación, Fuerza Popular se reunirá para definir su participación en la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

Al ser consultado por Waldemar Cerrón, el legislador precisó que nunca dijo que este debe ser presidente o primer vicepresidente del Congreso, tal como especuló la prensa.

“A mí lo que me preguntaron es la opinión de Waldemar Cerrón y la ratifico. Me parece que es una persona correcta, con la que se puede hablar, pero en ninguna entrevista he dicho que él debería estar en la presidencia o en la primera vicepresidencia. Eso es algo que no podría decirlo porque no hemos tomado una posición como bancada”, anotó.

En ese sentido, remarcó que no está en el ánimo de Fuerza Popular apoyar que la izquierda esté en la presidencia o primera vicepresidencia del Parlamento.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.