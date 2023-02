El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), se pronunció luego de que este miércoles el pleno del Congreso rechazara la propuesta de elecciones complementarias para el 2023.

El parlamentario aseveró que existe un “boicot” por parte de la izquierda, pues las bancadas de dicha posición votaron en contra del planteamiento. Además, cuestionó la postura de Renovación Popular, agrupación que también se manifestó en contra.

“Hay un boicot permanente de la izquierda que no va a parar y va a seguir diciendo asamblea constituyente. También hay que señalar la responsabilidad de aquellos que dicen que no va a pasar nada y ‘nos quedamos hasta el 2026′. Eso no solamente en cerrar los ojos, es taparse los oídos (...) Renovación Popular tiene una responsabilidad que tendrá que explicar”, declaró en diálogo con Canal N.

Seguidamente, Guerra García descartó estar evaluando una renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Constitución, pues consideró que él no se ha equivocado con la propuesta que presentó ante la representación nacional.

“(¿No evalúa una renuncia?) Uno renuncia cuando se ha equivocado. Nosotros hemos tomando una decisión en base a lo que hemos visto de análisis y lo que dice la gente. Los ciudadanos, los policías, los emprendedores quieren que esto pare de una vez. Las calles tienen sangre, las calles tiene violencia”, sostuvo.

La misma línea siguió la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien dijo que no se ha renunciado a realizar reformas políticas, sino que están priorizando la situación actual.

“No es que hayamos renunciado a las reformas sino que hemos tenido una lectura del sentido de la realidad para saber que no existe voluntad política, por lo menos en los grupos de la izquierda, para llegar a la posibilidad de reformar la Constitución con 87 votos. No los tenemos y esa es la prueba de lo que están viendo el día de hoy”, acotó.

Dictámenes en minoría

Tras rechazar la propuesta de la Comisión de Constitución, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó un dictamen en minoría con una nueva propuesta para el adelanto de comicios, pero tampoco obtuvo los votos necesarios.

Dicho dictamen proponía que las elecciones complementarias sean en abril del 2024. Asimismo, planteaba un referéndum para consultar si sentenciados por terrorismo, secuestro, homicidio clasificado y otros delitos merecían postular a cargos públicos.

Posteriormente, el legislador Jaime Quito (Perú Libre), autor de otro dictamen en minoría, solicitó un cuarto intermedio, por lo cual su propuesta será vista en el pleno del Parlamento de mañana, jueves 2 de febrero.

El planteamiento perulibrista propone que la presidenta de la República, los congresistas y representantes del Parlamento Andino culminen su funciones en julio de 2023 y que se realice un referéndum de consulta sobre asamblea constituyente.