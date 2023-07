Un reportaje de Punto Final denunció que un libro de la autoría de la presidenta de la República, Dina Boluarte, contiene un 55% de plagio, luego de haber sometido el texto al software Turnitin.

Se trata de un libro de 176 páginas, dividido en cuatro capítulos, que fue publicado en el 2004 y lleva como título “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

El dominical detalló que luego de haber pasado el texto por el mencionado software, lograron descubrir que el libro de Boluarte Zegarra tenía en su contenido parte de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que jamás citó.

Asimismo se mostró que el libro no tiene una sección de bibliografía y tampoco ninguna de sus hojas registra pie de página, ni el texto hace referencia alguna al aporte de cualquier fuente.

Sin embargo, este contenido sobre derechos humanos no fue realizado solo por la jefa de Estado, pues figuran siete coautores, todos abogados que están afiliados como al Colegio de Abogados de Lima.

Ellos son: Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Luis Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima; Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash; María Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer; Hugo Villar Mayta, exprocurador de la Municipalidad de Bellavista; Nancy Angeludis Tomassini, jueza en actividad; y Carmen Rivera Tejada, abogada en el Ministerio de Salud.

Punto Final intentó comunicarse con los coautores del libro, pero solo cuatro de ellos respondieron al respecto. En el caso de Quinto Gomero aceptó haber sido corrector y haber aportado con algunos artículos, pero cuando le mencionaron el plagio, lo rechazó.

Otros dos, manifestaron su asombro de figurar como coautores de la publicación. Villar Mayta respondió: “¿Qué yo he publicado? ¿Cuándo? No recuerdo”. Mientras que Rivera Tejada replicó: “Permítame, no le puedo creer… ¡La actual presidenta! No sabía… le juro que ni enterada”, luego de ser consultada por su participación en el texto.

En tanto, la jueza Angeludis Tomassini le contestó al dominical que el libro no lo presentó en ningún lado y tampoco forma parte de su currículum, pues “no tenía la certeza de lo que se había realizado”.

Cabe resaltar que Efraín Anaya, quien figura como coautor de Boluarte Zegarra, es un exintegrante del CNM, que en el año 2010 es destituido por el Congreso de la República. Es el propio CNM el que lo denuncia y le atribuye reuniones ilegales con postulantes a fiscales, en medio de concursos donde él evaluaba.

El dominical también reveló que en 2007, cuando Dina Boluarte postuló a una plaza de trabajo en el Reniec, colocó en su curriculum vitae (CV) que fue autora del libro. Sin embargo, en el CV que declaró en 2021, al asumir el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), no mencionó el texto que publicó.

Requerido su descargo, la presidenta de la República hizo saber que no haría comentarios al respecto. Las preguntas que sobre el tema tiene por responder, son varias.