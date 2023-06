La titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, señaló este viernes que las órdenes de servicios no renovadas a periodistas en TV Perú, responden a una decisión administrativa y de gestión.

“En cuanto a las órdenes de servicios, todos los que trabajamos en el Estado como locadores de servicios, sabemos que existe la posibilidad de culminar el contrato, es decir, existe la posibilidad de que no se renueve [...] esta es una decisión administrativa y de gestión ”, indicó en diálogo con RPP.

Respecto a los cargos de confianza, la ministra también dijo que ante una nueva gestión es completamente válido efectuar los cambios que se consideren pertinentes para mejorar algunos aspectos administrativos.

“Entiendo que los cargos de confianza han puesto su renuncia. Entonces es totalmente válido que en caso uno renuncia pues se ha dado la posibilidad de los cambios en los cargos justamente para iniciar esta gestión en la mirada que se tiene”, mencionó.

Al ser consultada sobre los mencionado por los periodistas Jorge Ballón y Ximena Carrasco sobre que se enteraron por terceras personas de que no se les renovó el contrato por lo que ya no formarán parte del canal del Estado, la titular del Mincul respondió: “Se respeta la libertad de expresión. Jamás tengo conocimiento que se haya llamado a un reportero”.

“Incluso con Jorge Ballón, por ejemplo, he tenido la suerte de que me entreviste, y realmente me preguntó absolutamente todo lo que consideró preguntarme y agradecida con esa entrevista”, añadió.

Urteaga garantizó total pluralidad e independencia en el Instituto de Radio y Televisión (IRTP) y ratificó el pleno respeto de la libertad de expresión.

Remarcó que los órganos adscritos al portafolio a su cargo: IRTP, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación tienen independencia y autonomía administrativa.

“Y en el caso de IRTP con total pluralidad e independencia, eso sí está garantizado. La libertad de expresión se respeta”, añadió.

“Queremos que los peruanos tengan información no solo noticiosa, sino cultural, diversa, intercultural y [estamos] de acuerdo en que necesitamos un canal del Estado que beneficie a todos y todas”, agregó.