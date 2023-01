El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, aseguró que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es la que está incitando a la ciudadanía de su región a protestar en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Oscorima aseguró que un frente de defensa ha sido copado por este movimiento, el cual aseguró que también busca reclutar ciudadanos de las zonas donde existe pobreza y desigualdad social.

“En este caso, en Ayacucho un frente de defensa ha sido copado por un grupo político, hay que llamarlo con nombre propio: Movadef, que está incitando a la población a movilizaciones. Yo soy un demócrata, respeto la Constitución y las leyes y creo que esta transición constitucional debe mantenerse firme hasta que el Congreso determine”, manifestó en diálogo con Canal N.

“El Movadef está buscando adherentes en las zonas donde la gente no está conforme y siempre hay un descontento social. La pobreza y la desigualdad es el caldo de cultivo para estos señores”, agregó.

En ese sentido, el gobernador hizo un llamado para que desde el Estado se atienda de manera inmediata al pueblo de Ayacucho.

En otro momento, Wilfredo Oscorima se refirió a la investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita, por los cuales el Poder Judicial le ha impuesto impedimento de salida del país.

LEA TAMBIÉN: Rentabilidad de fondos de AFP baja en 2022 pero se recuperaría este año

“Está en etapa preliminar de investigación y yo me voy a atener a la justicia, voy a enfrentar la justicia y tengan la plena seguridad de que voy a salir librado porque no he cometido ningún acto delictivo ni de corrupción”, sostuvo.