El 58% de ciudadanos sostuvo que los congresistas de la República conocidos como ‘Los Niños’ deben ser denunciados y se debe convocar a otra votación en el Parlamento, según la última encuesta de Datum.

Como se recuerda el Congreso de la República archivó las acusaciones constitucionales contra los congresistas de Acción Popular implicados en el caso ‘Los Niños’, por presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias.

Se trata de los congresistas: Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza.

De acuerdo a la encuesta de Datum, el 62% en Lima coincide en que deben ser denunciados, del mismo modo el 60% en el oriente del país.

En tanto, el 35% en el norte consideró que a pesar de que merecen ser denunciados entre congresistas se protegen, similar postura tuvo el 34% en el sur del país.

No obstante, un 9% en el oriente y un 6% en el norte dijo que le parece bien que no haya procedido la denuncia, pues no han cometido delito alguno

