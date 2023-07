Al cierre del plazo legal para la inscripción de listas que participarán en la elección de la Mesa Directiva, finalmente se inscribieron dos candidaturas a la presidencia del Parlamento, que actualmente ocupa José Williams.

La lista del bloque de centroizquierda es encabezada por el legislador de Acción Popular, Luis Aragón. En la primera vicepresidencia destaca Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), mientras que en la segunda y tercera vicepresidencia postularán Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Por su parte, el ‘Bloque país’, anteriormente denominado ‘Bloque Democrático’, postulará a Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) a la presidencia del Congreso. En la primera vicepresidencia figura Hernando Guerra García (Fuerza Popular), mientras que en la segunda vicepresidencia destaca Waldemar Cerrón (Perú Libre).

Esto, a pesar de que legisladores de ambas bancadas negaron en reiteradas oportunidades que irían juntos en una misma lista.

Finalmente, Roselli Amuruz, de Avanza País, postulará a la tercera vicepresidencia.

Sorprendió que en el documento no figure ningún legislador de Renovación Popular (RP), bancada que integraba el bloque y que quedó fuera de la nómina para incluir a PL.

Al respecto, el vocero de dicha bancada, Jorge Montoya, indicó que su grupo recién decidirá mañana, minutos antes de la elección, a cuál de las dos listas apoyará.

LEA TAMBIÉN: Aragón afirma que buscará acercar el Congreso al pueblo y que aplicará la austeridad

“La línea (que tenemos) es que no apoyamos ninguna lista que tenga comunistas o integrantes de extrema izquierda. No apoyamos a ninguna de esas listas, pero apoyamos la democracia. Cuando el día de mañana estemos viendo la votación, decidiremos finalmente qué vamos a hacer. No vamos a permitir que un comunista presida el Congreso, eso téngalo por seguro. Si es que tiene que inclinarse la balanza hacia eso, vamos a ir por la (lista) que no tenga como presidente a un comunista”, señaló ante la prensa.

A juicio del legislador, ambas listas “son iguales, muy similares en la composición”.

“Nos mantenemos totalmente separados de convenios o de tratos que no están de acorde con nuestros principios. Los principios se tienen que respetar, no es que seamos extremistas en eso, pero la democracia tiene que ir construyéndose con la verdad y lealtad, y eso es lo que vamos a propugnar desde nuestra bancada. Somos 9 integrantes, nos mantenemos sólidos y vamos a continuar igual, pese a todos los intentos de querer dividirnos”, remarcó tras precisar que cualquiera que sea la decisión que adoptarán la votación de su grupo será en bloque.

Respecto a por qué no presentaron una lista a la Mesa Directiva por separado, Montoya reconoció que no tuvieron el número de personas necesarias para poder hacerlo. “Si tuviéramos ese número, quizá lo hubiéramos hecho”, acotó.

Finalmente, evitó responder si tras esta alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre se quebró la buena relación que tenían con el partido que lidera Keiko Fujimori.

“Lo dejo para que ustedes lo analicen. ¿Qué opinan de un partido que hace eso?, eso es parte de los principios que debemos tener y que algunos no tienen, la lealtad sobre todo”, enfatizó tras precisar que no tienen enemigos en el Congreso y que las respuestas que dan son políticas, no personales.

