El líder del partido Alianza para el Progreso (APP),César Acuña, se pronunció sobre los chats de WhatsApp difundidos por Cuarto Poder entre él y su hermano Héctor Acuña en el que se revela que acabó con su candidatura a la presidencia del Congreso en favor de Lady Camones.

“Yo creo que no es una denuncia, es una información de los medios de comunicación en base a la publicación de WhatsApp que no sé de qué manera llegó a los medios. Se entiende que es una conversación entre él y yo y apareció en los medios”, dijo a la prensa desde Trujillo.

Reiteró que se trata de una nota periodística y que no sabe de qué manera consiguieron los chats privados.

“Es una nota periodística que han conseguido, no sé de qué manera, los WhatsApp en los que conversaba con mi hermano. Creo que no hay un insulto, una falta de respeto”, aseveró.

Indicó que su hermano no pertenece al partido APP y que no es malo que opine.

“Lo que ha pasado ayer es simplemente una transmisión en los medios de comunicación de WhatsApp de una conversación privada entre mi hermano y yo”, sostuvo.

Cuarto Poder publicó ayer una serie de chats de Whatsapp que revelaron que César Acuña rechazó la candidatura de su hermano, Héctor Acuña, para presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, en las elecciones de julio del 2022.

“Te di la oportunidad de ser congresista por el amor y cariño que te tengo, porque tú no hiciste nada por APP, y ahora en la bancada actúas casi como un independiente, tienen que rogarte para que te alinees. Lamento no decirte personalmente, insisto, jamás pensé recibir esta noticia; bueno, ya sabes para que tomes tu decisión, por APP no serás propuesto”, aseveró César Acuña sobre la postulación de Héctor Acuña a la presidencia del Congreso en 2022.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que asesores de Soto utilizaron cuentas falsas para atacar a otros legisladores