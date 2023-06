El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, dijo mostrarse sorprendido por las recientes declaraciones emitidas por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La excandidata presidencial no solo aseguró que el proyecto de adelanto de elecciones generales “es algo que está latente y que se puede debatir en cualquier momento”, sino también no descartó postular por cuarta vez a la Presidencia de la República.

Al respecto, Acuña recordó que, en su momento, Fuerza Popular no apoyó el adelanto de elecciones.

“Ya su bancada, en un momento determinado, nunca apoyó el adelanto de elecciones. Yo estoy un poco sorprendido y espero que no se trate de un mensaje político”, señaló.

El también gobernador de La Libertad indicó que Fujimori “más que pensar en dar mensajes políticos, debe apoyar la gobernabilidad”.

“Debemos tratar de apoyar y respaldar la gestión de este Gobierno porque, después de todo y evaluándolo fríamente, el Congreso hace un buen tiempo dijo que quieren quedarse, porque los que van a determinar si hay o no adelanto de elecciones son ellos. Entonces, no lo han planteado y esperemos que esa propuesta de Keiko Fujimori sea solo un momento para dar un mensaje político”, añadió.

A juicio de Acuña, Fujimori “posiblemente ya se encuentre en campaña”.

Nunca le pedí a Boluarte que nombre a Vásquez como ministro

Al ser consultado por la reciente designación de César Vásquez como ministro de Salud, Acuña recalcó que “nunca le pidió” a la presidenta Dina Boluarte ni al premier Alberto Otárola que nombren al galeno en el cargo.

“Que quede claro que no hay ningún compromiso (con ellos). No he llamado a la presidenta o al premier para decir nombren a tal persona como ministro. Yo sé cual es mi política: nosotros podemos apoyar, pero no podemos compartir responsabilidad”, señaló.

Respecto a las denuncias que registra el actual titular del Minsa, el gobernador recordó que el responsable de armar el Gabinete es Otárola, por lo que consideró que este debió haber evaluado antes cuáles son sus requisitos, habilidades o destrezas.

“Bueno, eso tendrá que explicarlo el ministro al premier y decirle porque no le dijo que tenía tantas denuncias o antecedentes (...) el responsable de haber nombrado a César Vásquez es el premier y es quien tendrá que responder por qué lo invitó al Gabinete”, dijo tras reiterar que el médico se encuentra de licencia en su partido, APP.

