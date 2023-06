La excandidata presidencial, Keiko Fujimori, descartó postular si se aprueba un adelanto de Elecciones en el Perú. Y es que a su parecer, este tema -posible vacancia- “es algo latente y no está archivado”.

En diálogo con Panorama, la lideresa de Fuerza Popular señaló que el rechazo de la población a Dina Boluarte, ante un mal manejo del Fenómeno El Niño, podría ser un activador de un adelanto de Elecciones.

“¿Podría insistir en un proyecto de adelanto de Elecciones? Es algo latente y no está archivado. Es un proyecto de ley que, finalmente, puede ir a debate si existe voluntad política de los demás partidos políticos, pero no lo vemos todavía”, sostuvo.

Cabe indicar que en sus últimas declaraciones, la mandataria Dina Boluarte, afirmó que el “adelanto de Elecciones es un tema cerrado”.

En otro momento, Keiko Fujimori señaló que el rechazo de la población al Congreso debería hacer reevaluar a los parlamentarios sobre si es buen momento para debatir la creación de una Cámara de Diputados; es decir, regresar a la Bicameralidad, un tema que aún está en agenda del Pleno del Congreso aún.

¿Otra vez candidata?

En otro momento de la entrevista, Fujimori calificó de machista las opiniones de diferentes políticos y analistas que la estarían vetando de postular a unas próximas elecciones generales.

“He sido tajante en no participar si hay un adelanto de Elecciones, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto, ni la he analizado. Pero el hecho de que digan que yo no participe es discriminatoria y antidemocrático”, declaró.

La excandidata presidencial no descartó buscar un candidato de consenso más allá de Fuerza Popular. Consultada por si apoyaría a Rafael López Aliaga, señaló que le desea lo mejor, “pero creo que deberíamos apoyar una candidatura de mayor experiencia”.

