Al parecer, el exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, y el empresario Eduvigis Beltrán, no serían las únicas personas que habrían aportado (ya sea en dinero, especias o inmuebles) a la campaña de la entonces candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, en las elecciones del 2021 sin ser reportados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cuarto Poder reveló la historia del empresario de grifos, Edwin Pinedo Mezarina, dueño del grupo empresarial PICORP.

Según la investigación, entre los últimos días de abril y el 6 de junio del 2021 la compañía de grifos de Pinedo donó gasolina y petróleo para, al menos, 12 camionetas y autos del equipo de campaña de Boluarte. Es decir, estos vehículos que transportaron a Boluarte y su hermano, Nicanor, durante la campaña fueron abastecidos de manera gratuita.

El dominical revisó en el registro de aportantes de la ONPE y no encontró que el empresario haya registrado alguna contribución a la campaña de Perú Libre, tampoco su empresa de grifos PICORP.

El monto de lo aportado por Pinedo, teniendo en cuenta que una docena de vehículos a diario se abastecían de petróleo o gasolina por un mínimo de S/140 durante 36 días, bordea los S/60,000; así como otras presuntas dádivas que habría entregado, según Cuarto Poder.

La historia del acuerdo y la reunión secreta en un restaurante

El dominical contó que en abril del 2021 Boluarte se reunió con Pinedo y otras personas en una restaurante en donde se habría sellado el acuerdo.

La cita fue en el local de Chacarilla, Surco, del restaurante italiano La Bodega de La Trattoria, el 16 de abril del 2021. Alrededor de las 11:00 a.m. llegó Pinedo Mezarina en compañía de tres personas. Boluarte y su mano derecha, Marcela Saldarriaga, se hicieron esperar al menos 30 minutos.

Pinedo es dueño del grupo empresarial PICORP, una cadena de grifos con 30 años en el mercado, pero cuyo éxito se disparó cuando firmó una lucrativa alianza con la internacional Primax para abastecer de combustible a proyectos de minería y construcción a nivel nacional. Con tremendas credenciales, estar en la merienda con Pinedo era un lujo para cualquiera, más aún para una candidata vicepresidencial que hoy dice haber caminado sola en campaña y con escasos recursos.

En la mesa había otros comensales. Además de Pinedo, Boluarte y Saldarriaga, también estuvieron Johan Ramírez Chávarry, Antony Pinedo Córdova y Alexander Luza Jáuregui.

Johan Ramírez ha incursionado como apoderado y gerente en empresas del sector construcción, educación y publicidad. Hoy está imputado por abuso de autoridad y coacción, y es investigado como presunto instigador del delito de tráfico de influencias en el proceso de vacancia del exalcalde Jorge Muñoz.

Antony Pinedo es hijo del empresario Edwin Pinedo y tiene participación en su grupo empresarial, PICORP. Este 2021 postuló sin éxito a congresista en representación del partido Victoria Nacional, por Ica.

Alexander Luza fue candidato a regidor por Lima en representación de Fuerza Popular, el 2014, y militante de Victoria Nacional, el partido que tuvo como candidato presidencial a George Forsyth en las elecciones del 2021. En la reunión, ya jugaba a favor de Perú Libre.

El diálogo aquí fue extenso, fructífero y rentable. Una de las mejores alianzas que se logró, según cuenta Cuarto Poder, fue el acuerdo para la carga gratuita de al menos 12 camionetas y autos del equipo de campaña de Boluarte.

Según la fuente del dominical, todos los choferes del grupo de campaña de Boluarte tuvieron la orden de cargar en los grifos de los locales de PICORP sin pagar un solo sol.

Confirman abastecimiento gratuito de los vehículos

En diálogo con Cuarto Poder, Benigno Paredes, conductor de vehículos en la campaña de Boluarte, dijo que ofreció su servicio gratuito como conductor. Por amistad, se encargó de los traslados de Saldarriaga. Paredes presenció de forma directa, personal, cómo la carga de autos era gratis en los grifos del empresario Edwin Pinedo.

Al ser consultado quién le dijo que podía hacer cargar gratis el vehículo en la cadena de grifos, este respondió que fue Saldarriaga.

“Ningún (trámite), solo me dijo que vaya al grifo, que muestre mi DNI y listo, ya estaba registrado (...) verificaron la placa del carro. No podías llevar otro vehículo que no estuviera registrado”, dijo tras precisar que en los grifos tenían una lista con los carros a surtir y sus placas.

Según su portal web, las estaciones PICORP - Repsol, de Edwin Pinedo, tiene locales en San Martín de Porres, Huachipa, Chosica, Rímac y Carabayllo, además del Callao.

La carga era total cada ajetreado día de campaña, Boletas de S/ 140 en promedio por tanqueada de vehículos a diario que eran surtidos sin necesidad de entregar un solo centavo.

“Solo fue gratis, no había pago por medio. Iba, mostraba el DNI y listo (...) como cualquier cliente, te acercas a la persona que atiende y le dije iba a llenar en el grifo y estaba mi DNI y la chica verificó y ahí estaba registrado en el sistema del grifo”, añadió tras precisar que una vez al día tanqueaba el vehículo y que el costo por día era aproximadamente S/140.

Lo que indica don Benigno Paredes va en total coincidencia con este correo. Una fuente interna señaló a Cuarto Poder que con esta cadena de mensajes institucionales se concretó el abastecimiento gratuito a camionetas y autos de la candidata Boluarte.

El correo se envió 13 días después de la reunión en el restaurante de Surco.

La fecha del mail es del 29 de abril del 2021. Fue enviado por Jesús Delgado, asistente contable del área de facturación de la cadena PICORP. Entre los destinatarios figuran el propio Edwin Pinedo y Alexander Luza. Este, recordemos, también estuvo presente en la reunión de la Bodega de la Trattoria.

En el asunto se lee: “Placas PG (Crédito al 06 de junio)”. El mensaje: “Se procedió con el registro de las placas en todas las estaciones”. Abajo, “Importancia: Alta”.

“Sí daban boleta como si fuera una compra normal, como si yo hubiera pagado. La boleta, indicaba IGV, todo (...) era un aporte normal, como si hubiera pagado, pero no pagaba nada, ni tarjeta ni efectivo”, explicó Benigno Paredes.

Las contradicciones de Pinedo

En un primer momento, Pinedo, en diálogo con Cuarto Poder, negó haberse reunido con Boluarte en el restaurante de Surco.

“No, yo no (me he reunido con ella). A la señora de ninguna manera (...) No, no hay ningún apoyo de parte mía, de ninguna manera”, dijo.

Pinedo no solo niega que su empresa de grifos proveyera de combustible a los vehículos del equipo de campaña de Boluarte, sino que, además, negó, olvidó, y volvió a negar haberla visto siquiera durante las jornadas electorales del 2021.

Según Cuarto Poder, en setiembre del 2021, ya con Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el empresario se reencontró con la entonces vicepresidenta.

Según el registro oficial de visitas, el 28 de septiembre del 2021, Pinedo ingresó al despacho de Boluarte junto a dos miembros de su gremio y junto a Marcela Saldarriaga. El reencuentro con la actual presidenta fue de 2 horas entre las 11:33 a.m. y la 1:31 p.m.

Al respecto, el empresario dijo al dominical que era la primera reunión que tenía con Boluarte. “Era un tema más gremial, no me acuerdo”, señaló tras precisar que él y su gremio decidieron abordarla porque “era la más preparada” y porque queríamos llegar a Castillo.

Tras enseñarle la fotografía de la reunión en el restaurante de Surco, Pinedo recobró la memoria y reconoció dicha cita, pese a que lo negó al inicio.

“Solo he tenido oportunidad de ver personalmente a la señora Dina Boluarte dos veces en mi vida. La primera fue un encuentro casual en el restaurante La Bodega de la Trattoria (...) el encuentro fue tan casual e informal que efectivamente nos tomaron una foto, porque no había nada que ocultar. Además, que yo sepa, almorzar en un lugar público no es un delito”, manifestó.

Dina Boluarte responde

A través de un escrito, la presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que no tiene conocimiento sobre el aporte a la campaña al que se refiere el reportaje. Además, anotó que durante la campaña electoral se reunió “con cientos de personas”.

