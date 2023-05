Continúan apareciendo más vinculaciones entre la presidenta Dina Boluarte y los empresarios Eduvigis y Cluteldo Beltrán Salinas, quienes poseen puestos en el Mercado de Productores, de Santa Anita.

De acuerdo a la versión que dio la exasistenta de Boluarte, Maritza Sánchez, el pasado 19 de mayo del 2021 estuvieron presentes en una cita la entonces candidata a la vicepresidencia de la República por parte de Perú Libre, su asistenta personal Marcela Saldarriaga y Eduvigis Beltrán. Dicha cita habría quedado consignada en la agenda que organizada Sánchez sobre las actividades de la actual presidenta.

Sánchez, en la actualidad, reafirma que dicha reunión existió. Según contó, Saldarriaga, durante la cita, habría pedido S/150,000 a Eduvigis Beltrán para financiar el grupo musical de la campaña. Todos los involucrados, menos Maritza Sanchez, han negado algún pedido de dinero. Dicen que no hay pruebas, ni indicios, pero algunos apuntes en la agenda pueden ser reveladores.

Maritza Sánchez asegura que durante la reunión hizo diferentes apuntes en el cuaderno amarillo. Eran palabras y frases sueltas que escuchó de la boca del propio Eduvigis Beltrán, quien llevó a Boluarte un proyecto que permitía abastecer de alimentos a dos programas sociales del Estado. Durante esa explicación menciona una marca clave: Belini

“Si tú verás, ahí dice: corto, ‘cinco años’, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba explicando cómo iba a escalar el proyecto, en cuanto a las ventas, para Qali Warma, para las Ollitas Comunes. Todo lo que era seguridad alimentaria para el MIDIS. Entonces, en lo que va conversando, comenta que él maneja otra marca, que es la marca Belini”, señala Sánchez a Cuarto Poder.

Los contratos de la empresa del hermano de Beltrán

Belini es una marca que pertenece a Corporación Belcen, la empresa de Cluteldo Beltrán, el hermano menor de Eduvigis.

Según Cuarto Poder, la empresa de Cluteldo Beltrán tiene, a la fecha, dos contratos vigentes con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma que bordean la nada despreciable suma de S/ 4′700,000.

“Desconozco, no puedo decir nada al respecto (...) no sé hermano, no sé, entiende”, señaló Eduvigis Beltrán al ser consultado por Cuarto Poder.

Por su parte, Cluteldo Beltrán negó ser proveedor de Qali Warma. “Qali Warma, yo nunca he entrado a Qali Warma, directo no trabajo con nadie así”, dijo al dominical.

Según Cuarto Poder, Beltrán miente y eso también podría tener una explicación. Tiene contratos vigentes con Qali Warma a pesar de haber presentado documentos falsos.

Qali Warma lleva alimentos a los colegios más pobres del Perú. Para ser un proveedor del programa social hay que postular cada año en un proceso de licitación. Belcen se postuló en el 2021. Lo hizo junto a otra empresa y formaron el Consorcio Marketing Alimentaria, como lo confirma Nancy Aucahuasi, Directora de Qali Warma

La funcionaria reconoció al dominical que dicha empresa ha presentado documentos falsos en el 2021 y que este año sigue trabajando con ellos.

Lo indignante es que Qali Warma recién encontró la falsificación en enero de este año.

Cuando un proveedor presenta documentos falsos debe pasar inmediatamente a una lista negra. En teoría nunca más volverá a ser proveedor. Esto aplica para los miembros del consorcio y sus representantes. Belcen paso a esa lista negra la segunda semana de enero de este año. Sin embargo, en la tercera semana de enero se firman los dos contratos cuestionados por un poco más de S/ 4′700,000.

Pero eso no es todo. Los socios de Belcen, que también están sancionados, siguen contratando con el Estado. Lo hacen incluso, hasta con el mismo representante.

Beltrán, sigue vendiendo en el actual Gobierno. Y no solo eso, durante la gestión de la entonces ministra Dina Boluarte parecía estar bien posicionada. señala el reportaje.

En un video institucional del MIDIS del 12 de agosto del 2021, al que accedió Cuarto Poder, se aprecia a Boluarte entregando paquetes de alimentos, a través del programa Qali Warma, que tiene productos Belini. La imagen se repite en muchas entregas y en diferentes fechas. Incluso, en otras entregas también figura la marca del hermano mayor, Eduvigis Beltrán.

La reunión entre Boluarte y Beltrán

Tanto Eduvigis Beltrán como Boluarte han negado conocerse mutuamente; sin embargo, hay nuevos datos y versiones que podrían desbaratar esa postura.

En un primer momento, su ex asistente, Marcela Saldarriaga, también desconoció la reunión.

“Yo no hice ningún puente con nadie”, dijo Saldarriaga en un primer momento.

Sin embargo, hace pocas semanas modificó su versión y le ha dicho a Cuarto Poder que la reunión sí existió y que Maritza Sánchez sí llevaba la agenda de Boluarte en un cuaderno amarillo.

Este nuevo dato se suma a otro que ha pasado desapercibido. Eduvigis Beltrán aparece en el registro de visitas de la entonces ministra Dina Boluarte. El ingreso al MIDIS corresponde al 9 de septiembre del 2021. Quisimos consultarle al propio Eduvigis Beltrán sobre esta visita, pero huyó.

Desde presidencia han dicho que la entonces ministra Boluarte no recibió a Eduvigis Beltrán porque no consta en la visita una hora de salida, solo la hora de entrada al ministerio.

“Es posible que haya acudido al Midis, se haya registrado en el módulo de atención pero no fue atendido en la oficina del despacho ministerial”, señalaron desde el Despacho Presidencial.

Lo que sí fue posible, a pesar de haber presentado documentos falsos, es que el hermano de Eduvigis Beltrán contratara con el Estado. Y además que su marca emblema, Bellini, esté muy posicionada entre los proveedores. Hasta el momento ambos hermanos han optado por un nada sano silencio.





Malos contratos van a ir directamente a la fiscalía.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, descartó cualquier relación en actos irregulares por parte de la presidenta Dina Boluarte cuando se desempeñaba como ministra de dicho sector.

Sobre la empresa Beltrán indicó que de los ochos contratos en los que participaron seis fueron declarados nulos.

Añadió que esta semana representantes del Midis acudirán a Ayacucho para pedir explicaciones a la oficina de Ayacucho encargada de Qali Warma. “Estamos adoptando todas las medidas de auditoría y de control”, indicó en Cuarto Poder.

Indicó que los Beltrán eran proveedores del ministerio mucho antes de que Boluarte ocupara el ministerio y más bien se observa que hubo una disminución de los contratos.

Agregó que están haciendo la depuración de los contratos y “los malos van a ir directamente a la fiscalía”.









