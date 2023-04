Maritza Sánchez, exasistenta de Dina Boluarte durante la campaña del 2021, aseguró que en el cuaderno amarillo no existen anotaciones, referidas a aportes sino acuerdos que se tomaban durante conversaciones en medio de la contienda proselitista.

“No anotaba los aportes. El cuaderno amarillo lo que tenía eran ideas de los que se venía, conversaciones en reuniones, puntos de vista. No era uno contable. En algunas citas se apuntaban muchas cosas, algunos venían con su proyectos o pronunciamientos y no había tantas anotaciones”, dijo Sánchez durante su salida de la Fiscalía.

Sánchez acudió a la Fiscalía en calidad de testigo, como parte de la investigación preliminar que se le inició a la presidenta Dina Boluarte, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas, informó Canal N.

LEA TAMBIÉN: ONPE pide a Dina Boluarte información sobre gastos en campaña electoral 2021

Henry Shimabukuro

Maritza Sánchez señaló que el dinero de los vouchers del Banco de la Nación que se encuentran a nombre de la jefa de Estado eran de Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo.

El DNI era de Dina y el dinero de Shimabukuro (...) a ese voucher le tomo foto y le envío uno a Dina, porque ella ha pedido que sea con su DNI, y se le envía la otro foto al WhatsApp del doctor Henry para que tengan la facilidad de declarar”, señaló a su salida del Ministerio Público.

Y es que Shimabukuro aseveró que, tras la segunda vuelta, también dio dinero para pagar por las impugnaciones de los votos de Keiko Fujimori, pero todos figuran a nombre de la ahora jefa de Estado.

“En una campaña se gastan decenas de millones. Más o menos cada andamio no más costaba como 80 mil soles (...) yo no apuntaba los aportes, el cuaderno amarillo que tenía eran las ideas, lo que se venía a conversar en las reuniones, los punto de vistas. Otros venían con sus documentos, proyectos y se plasmaba en un papel”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte saluda que Fiscalía haya iniciado una investigación en su contra

Al ser consultada sobre el por qué Boluarte la negaba como asistente, Sánchez dijo que es una respuesta que tendrá que responder la presidenta y considera que ella “tiene que pensar bien lo que dice”.

“Si nuestra autoridad es sincera y honesta, ustedes están en paz porque descansan en ella, pero si ustedes cada vez que su autoridad no sabe si va a decir la verdad o si va a decir una mentira, creo que son ustedes lo que se dañan porque viven en la incertidumbre”, sostuvo

Sánchez además resaltó que trabajó en el Ministerio de Educación, por la convocatoria que hizo el entonces ministro Carlos Gallardo. Señaló que lo conoció durante la campaña para elecciones generales.

“Con el gobierno de Pedro Castillo no ha habido acercamiento. Tomamos caminos distintos en julio del 2021. Es el ministro Gallardo, con quien ya había trabajado, que me convoca, cuando asume el Ministerio de Educación, no me convoca ni Pedro Castillo, ni Dina Boluarte”, indicó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.