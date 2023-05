Pese a que desde el Ejecutivo y el mismo empresario Eduvigis Beltrán han negado una reunión entre dicho personaje y la presidenta Dina Boluarte, este encuentro sí se habría producido.

Si la semana pasada la exasesora de la presidente, Maritza Sánchez, dio a conocer la cita entre ambos personajes, hoy la también exasistenta de Boluarte, Marcela Saldarriaga, ratificó que existió ese encuentro.

Saldarriaga contó a Cuarto Poder que la cita entre Boluarte y Beltrán quedó registrado en la agenda de la entonces candidata a la vicepresidencia de la República.

“Nos citaron a las 10 a.m. Nos citaron a la reunión, estuvimos presente ahí, el señor (Eduvigis Beltrán) deja su presentación, presenta un brouchure a Dina (Boluarte)”, indicó.

Saldarriaga ratifica que el afán de Beltrán fue ofrecer un plan alimenticio para acabar con la anemia de los niños en un futuro gobierno de Perú Libre, donde su hijo (Cluteldo Beltrán), después, se convertiría en proveedor.

“Yo le dije a Maritza que le diera espacio al señor, que cuando le puede dar espacio porque sí es verdad que la agenda de Dina la manejaba ella. Quiénes la visitaban, cuándo y dónde la visitaban, era Maritza”, acotó.

Agregó que la reunión se realizó en la avenida Wilson (Cercado de Lima) y solo participaron tres personas: Boluarte, Sánchez y ella.

La semana pasada, Sánchez afirmó que en la cita Saldarriaga habría pedido S/150,000 a Beltrán para financiar el grupo musical de la campaña.

Unos días después, el propio empresario salió a los medios de comunicación a negar esa aseveración y recalcó que no aportó a la campaña de Perú Libre. Además, negó haberse reunido con Boluarte.

Si bien Saldarriaga confirmó que sí existió esa reunión, negó que le haya solicitado una suma de dinero a Beltrán.

También ratificó la existencia de la agenda de Boluarte. Esto, a pesar de que la presidenta negó en todo momento haber encargado a una persona llevar la cuenta de sus actividades en una libreta.

Según Saldarriaga, Sánchez era la persona encargada de ese documento. “Yo le decía mira Maritza aquí hay señor que quiere hablar, para cuando lo pueden atender”, añadió.

El factor Henry Shimabukuro

En la entrevista a Cuarto Poder, Saldarriaga dijo que piensa ir a declarar en los próximos días a la Fiscalía. Otro de los personajes sobre los que tiene mucho por contar es el exasesor del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro.

“El comentario que hacía Maritza Sánchez siempre: cualquier cosa que necesiten, Shimabukuro puede colaborar”, dijo al dominical.

El empresario, inmerso también en el caso ‘Gabinete en la Sombra’ de Pedro Castillo, ha presentado chats de WhatsApp, boletas de compras de productos y pasajes valorizados en más de S/ 800,000 que nunca fueron declarados ante los organismos electorales.

Al ser consultada por si existió aportes no consignados a la campaña de Boluarte, Saldarriaga dijo que lo único de lo que fue testigo fueron las palabras de Maritza Sánchez en plena campaña: el que estaba gastando era (Henry) Shimabukuro. “De ella sí escuché y de ella escuché que cualquier cosa que necesitáramos le dijéramos a ella, que le pediría a Shimabukuro”, acotó.

Encargada de los grupos de mujeres y jóvenes en los mítines, Saldarriaga asegura que nunca aceptó las contribuciones de Shimabukuro por provenir, según dice, de una familia censurable. En su círculo, su repulsión siempre fue pública y notoria.

“Eran las 11:00 a.m. Ese día y nosotros estábamos abanderando, llega Maritza y dice: señora, traemos presentes, globos polos de parte de Shimabukuro. ¿Perdón? qué parte no entiendes que de Shimabukuro no queremos nada, nada es nada, o los sacas a Shimabukuro de nuestra presencia o lo hacemos al estilo de La Victoria”, manifestó.

Boluarte ha repetido a los medios que ella también repelía a Shimabukuro y que lo evitaba como supuesto infiltrado de Pedro Castillo.

Pero, según las fotos, y según nuevos videos que van saliendo de los archivos, Boluarte no habría corrido a Shimabukuro y, por el contrario, lo tuvo en momentos clave de su campaña, según Cuarto Poder.

En Arequipa se ve a Shimabukuro departiendo incluso por el cumpleaños número 59 de la entonces candidata que hoy, como presidenta, lo niega y reniega de su presencia. Saldarriaga recuerda haber visto llegar a Boluarte en comitiva con Shimabukuro en primera línea.

“Nosotros estábamos invitadas a ese hospedaje y llega Maritza con Shimabukuro, la emplazo y le digo ¿qué hace acá este señor? No, es que está formando parte de la comitiva de la doctora. Yo, bueno, si hace parte, qué tengo que hacer yo”, dijo tras precisar que Shimabukuro sí fue parte de la comitiva de Boluarte, pese a que esta lo ha negado en todo momento.

“En la caravana, en la caravana. Yo lo he visto a él (Henry Shimabukuro) en una camioneta. Dina (Boluarte) estaba caminando y él estaba en la camioneta”, agregó.

