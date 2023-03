Un día después de que se conocieran las declaraciones de Maritza Sánchez, quien en Cuarto Poder reveló que Dina Boluarte habría recibido dinero del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, y de otros empresarios para su campaña en los comicios del 2021, la presidenta rompió su silencio y negó dichas afirmaciones.

“Lo que la señora (Maritza Sánchez) dijo en un medio de comunicación, el domingo por la noche, de todo lo que dijo lo único cierto es que ella y Henry Shimabukuro fueron enviados por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso, todas las personas que han estado en mi entorno, excepto esas personas, no han recibido y no he recibido un solo sol de absolutamente nadie”, indicó a la prensa, tras negar cualquier reunión con Shimabukuro.

También afirmó que retiró a Sánchez y a Shimabukuro de las actividades de la campaña electoral, al señalar que no eran personas idóneas.

Sin embargo, unos audios y chats, difundidos por el portal de investigación El Foco, desbaratarían este argumento y confirmarían las coordinaciones entre Boluarte y Sánchez en la campaña, así como una reunión entre la actual presidenta y el exasesor de Pedro Castillo.

“Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si va a brindar hotel o cómo es eso. ¿Ya? De manera muy sutil, con suma delicadeza… Te voy a agradecer. Gracias”, dice Boluarte en un audio de WhatsApp mandado a Sánchez, el pasado 22 de junio del 2021.

Al ser consultada por esta grabación, Boluarte indicó en conferencia de prensa que seguramente su exasesora seguirá publicando más audios y recalcó que tanto ese diálogo como cualquier otro que sostuvo con Sánchez no tuvo nada de ilegal.

“Yo no sabía que estaban grabando las conversaciones con ella (Maritza Sánchez). Yo caminé toda la campaña (de Perú Libre) en Lima de manera tranquila y la señora, la que está soltando los audios, seguramente seguirá soltando mas audios. Este y todos los audios que pudiera ir soltando la señora es una coordinación licita de la campaña”, remarcó tras insistir que su exasesora llegó a su entorno por la intermediación de Castillo.

La presidenta afirmó que no tenía financistas en la campaña y que tampoco manejó un solo sol durante las elecciones del año 2021.

“Si en algún momento viajamos a las regiones del norte o sur fue por invitación expresa. Dina (Boluarte) no tenía ni para los pasajes, así que la señora que está soltando los audios (Maritza Sánchez), ella más que nadie y las personas amigas que me acompañaron en la campaña, saben perfectamente que nunca recibimos un solo sol y no tuvimos logística ni financistas, porque la campaña es presidencial, no es vicepresidencial”, aseveró tras precisar que sus actividades de campaña básicamente se concentraron en la capital.

Respecto a la existencia de un agenda que contemplaba sus reuniones y coordinaciones de campaña, la presidenta señaló que nunca le encargó a Sánchez ni a otra persona que tuviera una agenda a nombre suyo. “No tuve asesoras, no tuve secretarias, no tuve asistentes. Dina (Boluarte) caminó con su alma sola, aquí en Lima haciendo campaña”, agregó.

No es tan simple cambiar a un ministro

Al ser consultada por posibles cambios en su Gabinete Ministerial, la mandataria enfatizó que “no es tan simple cambiar un ministro por otro”, al señalar que es difícil armar todo el equipo para que el ministerio camine y pueda resolver las necesidades de su sector. “Eso no se puede hacer en un par de meses o tres meses”, dijo.

En ese sentido, criticó que el país esté acostumbrado a ver un cambio de ministros y de gabinete cada 2 o 3 meses, por lo que consideró que se debería cambiar esa política.

“Ahí es donde no hay gestión, ahí es donde se paraliza el país (...) desde este gabinete estamos haciendo una lucha frontal contra la corrupción y empezaremos a resolver las necesidades de todo el Perú, sobre todo, de las más necesidades. Es en eso en lo que nos estamos avocando, por ello no es tan simple cambiar un ministro por otro. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera madura, ya no política”, manifestó.

Finalmente, remarcó que “todo ciudadano tiene el derecho de participar democráticamente en las próximas elecciones”, en relación a una posible postulación del expremier Aníbal Torres.

